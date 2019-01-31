Псковская легкоатлетка стала лучшей на Первенстве России

13:00, 01 февраля 2019, ПАИ

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Наталья Спиридонова стала лучшей в прыжках в высоту - ей покорилась отметка в 188 см.

16-летняя спортсменка является членом сборной команды Псковской области по легкой атлетике. Она - действующая победительница летнего первенства страны в прыжках в высоту с результатом 186 см. Ранее девушка была лидером на открытом первенстве Москвы в манеже ЦСКА в прыжках в длину с личным рекордом 6 м 4 см. В этом виде за год ее результат вырос на 24 см. Тренеры спортсменки - Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

В Волгограде выступили и другие псковские атлеты. Владимир Коновалов из Себежа стал шестым в беге на дистанции 400 метров. Также шестой стала Елизавета Николаева из Острова в беге на 2 тыс. метров с препятствиями, а ее сестра Анастасия Николаева в том же виде — девятой.