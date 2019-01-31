0
09:47
Футбольный турнир «Псковская весна» перенесли на 2020 год
20:18
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам
09:29
День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
14:10
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
13:20
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте
12:19
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
Еще новости
Спорт

Псковская легкоатлетка стала лучшей на Первенстве России

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова победила в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, состоявшемся в Волгограде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Наталья Спиридонова стала лучшей в прыжках в высоту - ей покорилась отметка в 188 см.

16-летняя спортсменка является членом сборной команды Псковской области по легкой атлетике. Она - действующая победительница летнего первенства страны в прыжках в высоту с результатом 186 см. Ранее девушка была лидером на открытом первенстве Москвы в манеже ЦСКА в прыжках в длину с личным рекордом 6 м 4 см. В этом виде за год ее результат вырос на 24 см. Тренеры спортсменки - Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

В Волгограде выступили и другие псковские атлеты. Владимир Коновалов из Себежа стал шестым в беге на дистанции 400 метров. Также шестой стала Елизавета Николаева из Острова в беге на 2 тыс. метров с препятствиями, а ее сестра Анастасия Николаева в том же виде — девятой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Футбольный турнир «Псковская весна» перенесли на 2020 год
31 января 2019
Футбольный турнир «Псковская весна» перенесли на 2020 год
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам
30 января 2019
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам 1
День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
28 января 2019
День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
22 января 2019
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США 3
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте
21 января 2019
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте 2
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
21 января 2019
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде
21 января 2019
Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде

Идет загрузка...