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Подведены итоги XXI Псковской парусной регаты

Подведены результаты межрегиональных соревнований «Псковская парусная регата», состоявшихся в акватории Псковского озера. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнований.

Фото: Андрей Кокшаров

Всего в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов со всей России.

Региональные соревнования провели в крейсерских классах яхт «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник» (г. Псков).

В классе яхт «Open 800» первое место занял экипаж яхты «Бриллиант», в состав которого вошли Алексей Маклаков, Роман Жуков, Владимир Логинов, Александр Кочнев и Денис Федосеев; второе место досталось экипажу яхты «Акварель», в составе которого Максим Токарь, Глеб Токарь, Александр Васильев, Александр Сидоренко; третье место – экипаж яхты «Малибу» – Герман Коштырев, Владимир Заяш, Сергей Заяш и Виктория Заяш.

В классе яхт «Минитонник» лучшим стал экипаж яхты «Дэмидж»: Роман Магомедов, Ариф Магомедов, Дмитрий Поздняков; второе место у экипажа яхты «Миф»: Алексей Андреев, Игорь Чернов, Станислав Тимофеев, Роман Бармин; третье место занял экипаж яхты «Маркиз»: Константин Прокофьев, Антон Суворов, Роман Павлов, Александр Гаврилов.

Победителем в классе яхт «Четвертьтонник» стал экипаж яхты «Grace»: Сергей Матвеев, Максим Баснев, Ярослав Матвеев, Варвара Матвеева, Никита Баснев.

Региональные соревнования в крейсерских классах яхт проводятся в память курсантов Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, героически защищавших северо-западный водный рубеж СССР на судах Чудской военной флотилии в июле и августе 1941 года под командованием Н. Ю. Авраамова, а также в честь 110-летия Чудской военной флотилии, созданной в 1915 году контр-адмиралом Н. Н. Коломейцевым, отметили организаторы.

Напомним, посмотреть, как проходило открытие XXI Псковской парусной регаты, можно в фоторепортаже ПАИ.

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