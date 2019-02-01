Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного

15:21, 01 февраля 2019, ПАИ

Спектакль «Жанна» предназначен для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – артхаусная постановка для «более искушенного зрителя», рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин в ходе посвященной премьерам пресс-конференции сегодня, 1 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Однако Андрей Пронин не исключил, что «всё будет наоборот». По его словам, «Жанну» ставили уже многие, и в данном случае в театре «пошли по проторенному пути». Постановщик Михаил Заец, по его мнению, «особенный режиссер» в истории автора пьесы Ярославы Пулинович, и он «по-своему читает ее драматургию».

Что же касается «Гробницы малыша Тутанхамона», то Андрей Пронин подчеркнул, что псковская постановка пьесы - первая в Европе, но «пока не ясно, что из этого выйдет».

Режиссер спектакля «Жанна» Михаил Заец добавил, что по спектаклю «Жанна» можно было бы снять сериал, и псковская постановка будет отличаться. Он рассказал, что действие происходит на трассе, зритель сидит на обочине и становится свидетелем проносящегося мимо героев действия. «Хотим, чтобы спектакль летел, как летит машина по трассе», – сказал он и добавил, что «Гробница малыша Тутанхамона» более художественная история, и поэтому спектакль включен в Пушкинский фестиваль.

Михаил Заец также рассказал об отличии спектакля от эскиза и пояснил, что эскиз делается быстрее, чем спектакль. Он акцентировал внимание на том, что в его эскизе он почти ничего не менял. По его словам, если говорить образно, «эскиз – это скелет, а спектакль – тело».

Режиссер спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» Елизавета Бондарь отметила, что эскиз часто делается в период «некого стресса». По ее мнению, спектакль – это уже новое произведение. Первый эскиз на этот сюжет, как сообщила Елизавета Бондарь, она делала три года назад в театре на Таганке, а в Пскове – год назад.

Она пояснила, что сейчас уже новый взгляд на эту пьесу: в процессе создания спектакля, новых героев «вскрыли», пытались сделать спектакль понятным для зрителя, было важно разобраться в материале, и этот спектакль будет совершенно не похож на эскиз.

Елизавета Бондарь сказала, что после постановки спектаклей продолжает общаться с актерами дистанционно, но режиссер все же должен приезжать, осматривать спектакли, репетировать. По ее словам, она «свободный художник, в штате не числится», а у театров нет финансовых возможностей регулярно приглашать режиссеров на показы их спектаклей.

Андрей Пронин выразил надежду, что в апреле зрителей порадуют двумя новыми спектаклями в жанре комедия.

Напомним, новую русскую драму «Жанна» покажут на сцене Пушкинского драмтеатра 3, 5, 6, 23 и 24 февраля, а комикс без антракта «Гробница малыша Тутанхамона» – 9, 21 и 24 февраля. Подробности здесь >>>

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте фестиваля.