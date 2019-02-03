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Пять призовых мест завоевали псковичи на турнире по самбо в Санкт-Петербурге

Пять призовых мест завоевали псковичи на V традиционном турнире по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР Александра Андреевича Абрамова», который прошёл 2 февраля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации самбо Пскова, в турнире приняли участие 150 спортсменов.

Первой в весовой категории до 65 килограммов стала Ангелина Степанова. В весовой категории до 55 килограммов «серебро» взяла Надежда Тимофеева. Также псковичи завоевали еще три бронзовые награды: Игорь Кохан в весовой категории до 43 килограммов, Владислав Гардиенко и Матвей Парфенов в весовой категории до 50 килограммов.

Все псковичи, занявшие призовые места, тренируются в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) «Мастер».

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