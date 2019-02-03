Пять призовых мест завоевали псковичи на турнире по самбо в Санкт-Петербурге
Пять призовых мест завоевали псковичи на V традиционном турнире по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР Александра Андреевича Абрамова», который прошёл 2 февраля в Санкт-Петербурге.
Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации самбо Пскова, в турнире приняли участие 150 спортсменов.
Первой в весовой категории до 65 килограммов стала Ангелина Степанова. В весовой категории до 55 килограммов «серебро» взяла Надежда Тимофеева. Также псковичи завоевали еще три бронзовые награды: Игорь Кохан в весовой категории до 43 килограммов, Владислав Гардиенко и Матвей Парфенов в весовой категории до 50 килограммов.
Все псковичи, занявшие призовые места, тренируются в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) «Мастер».