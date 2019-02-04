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Общество

Анатолий Мультах: «Народное признание» имеет действительно всенародный уровень

«Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень», – заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, вручавший статуэтку премии в номинации «Лидер».

При этом Анатолий Мультах предложил расширить перечень номинаций премии, например, за счёт добавления направления «Патриотическое воспитание».

Что касается прошедшей 1 февраля церемонии награждения, то он отметил: «Мероприятие проведено очень торжественно и креативно, как сейчас модно говорить».

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание - 2018».

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