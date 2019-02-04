Приём граждан провёл Александр Котов в четырёх населённых пунктах Плюсского района

18:19, 04 февраля 2019, ПАИ

С жителями четырёх населённых пунктов Плюсского района – Новоселья, Ляд, Плюссы и Заплюсья – встретился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, муниципальное образование входит в границы одномандатного округа, по которому избран депутат. Основная часть вопросов касалась состояния дорог и жилого фонда, автобусного сообщения, медицинской помощи.

«Медпункт есть, а аптеку закрыли – теперь таблетки можно купить в Плюссе или в коммерческой аптеке в Лядах. Но автобус ходит только утром и вечером, приходится нанимать такси, чтобы не терять целый день. Это дорого», - пожаловались Александру Котову жители деревни Новоселье.

Как оказалось, в районе закрылась муниципальная аптека, поставлявшая лекарства в деревни, а коммерческая пришла ей на смену, но не везде. Этот вопрос Александру Котову удалось решить в тот же день – заведующий Плюсским филиалом межрайонной больницы Артём Шутилин пообещал обеспечить работу новой аптеки в Новоселье.

С расписанием автобусов оказался связан ещё один «медицинский» вопрос. В Плюсскую больницу врачи-специалисты из межрайонной Стругокрасненской больницы приезжают раз в неделю к двум часам – в итоге на посещение медика нужно планировать целый день. Многие жители не против сами доехать до Струг – путь до соседнего райцентра в полтора раза короче, а шансов попасть к врачу больше. Но жителей Плюсского района, по словам новосельцев, стругокрасненские врачи не очень жалуют. Участники схода даже процитировали, какими фразами медики сопровождают приём. На эту же проблему обратили внимание депутата жители села Ляды – в Стругокрасненской больнице даже медкарты плюсских пациентов не хранятся дольше года.

«Проблема не в организации, а в восприятии самих врачей», - отметил Александр Котов и пообещал ещё раз обсудить ситуацию с главным врачом межрайонной Стругокрасненской больницей Бубой Асадовым – больница обслуживает население двух районов, и деление пациентов на «своих и чужих», по мнению председателя Собрания, недопустимо.

«Мусорная реформа» в небольшие населённые пункты Плюсского района пока не дошла, но уже сейчас жители Ляд настаивают на привычном мешковом сборе: два раза в неделю в установленное время владельцы домохозяйств выставляют у дома пакеты. И пока регоператор не появился, отходы вывозит муниципалитет. Присутствующий на встрече с жителями глава района Виталий Аршинов пояснил, что вынужден так поступать, чтобы не довести ситуацию до критической.

Жители Ляд поблагодарили Александра Котова за содействие в строительстве пожарного поста: 30 декабря в селе загорелась баня. Уже через пять минут после вызова огонь был потушен, но, если бы машина ехала из Плюссы, сгорела бы вся улица, уверены жители.

Ещё одну благодарность участники схода попросили передать своему земляку главному врачу Детской областной больницы Аркадию Гохману за организацию профилактического осмотра сельских детей.

Кроме того, жители села напомнили о своей давней просьбе – дом культуры в Лядах находится в неудовлетворительном состоянии, а спортивных сооружений нет совсем. Ещё несколько лет назад местные активисты предлагали построить помещение под многофункциональный центр, где можно было бы и спортом позаниматься, и праздник села отметить. Ни проект, ни источник финансирования найдены не были, а идея осталась. Александр Котов согласился, что такому крупному населённому пункту, как Ляды, необходим культурно-спортивный центр, и пообещал изучить возможности строительства объекта, в том числе при участии партийных проектов «Единой России».

Несколько обращений жителей посёлка Заплюсье вновь касались текущих крыш. «Помогите спасти дом. У нас самая страшная кровля. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы нам за шиворот не текло», - пожаловалась председателю Собрания пенсионерка Галина Косяченко и передала коллективное письмо от жильцов дома № 12 по улице Ленина.

Как оказалось, этот дом и ещё один, по адресу Спортивная, 7, уже включены в программу капитального ремонта на 2019 год. «Я прослежу, чтобы быстрее нашли подрядчика и приступили к работам как только позволят погодные условия, - пообещал Александр Котов. – И за ходом ремонта будем следить вместе».

Владимир Коваленко вновь обратил внимание депутата на работу местной системы канализации. «Спасибо вам, вы уже раз помогли, а теперь у нас снова ни насосная не работает, ни очистные – всё стекает в канавы. Запахи идут в посёлок», - рассказал пенсионер. По мнению мужчины, проблема решилась бы при установке автоматики, «но никто не хочет этим заниматься». Виталий Аршинов на это заметил, что прежде, чем ставить автоматику, необходимо провести ремонт очистных сооружений и установить насос с измельчителем – эти работы затратны, но необходимы. Александр Котов согласился, что проблему нужно решать не точечно, а на перспективу, но это не означает, что сейчас жителям не требуется помощь – засорившуюся канализацию необходимо пробить. Напомним, в мае прошлого года после аналогичного обращения по просьбе Александра Котова в посёлок приезжала спецмашина Горводоканала, устранившая засор.

На невыносимые запахи из канализации пожаловались также жители дома № 4 по улице Ленина – в подвале прорвало трубу, ремонт запланирован на весну 2019 года, но временный вариант не спасает – труба протекает, влагой пропитываются стены. Валентина Воскресенская, пришедшая на приём, попросила устранить протечку с помощью хомутов.

Также жители Заплюсья пожаловались на неправомерное, по их мнению, удержание долгов из пенсии. Валентина Кузьменко прочитала в журнале об определении Верховного суда: после вычета остаток не должен быть меньше прожиточного минимума. Александр Котов пообещал разобраться в ситуации и проинформировать женщину.