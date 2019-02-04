Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»

18:00, 04 февраля 2019, ПАИ

Сертификат на три месяца корпоративной связи на тарифном плане «Мой бизнес S» получил от компании Tele2 победитель общественной премии «Народное признание-2018» в номинации «Наша марка». Представитель псковского филиала Tele2 вручила подарок руководителю предприятия вместе со статуэткой премии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе мобильного оператора.

Tele2 в третий раз поддержал премию «Народное признание».

«Мы рады вновь поддерживать «Народное признание». Региону необходимы такие мероприятия, которые отмечают самых небезразличных и инициативных горожан и компании. Именно благодаря им Псковская область развивается. Tele2 в свою очередь всегда работает в интересах жителей области и бизнеса: мы расширяем сеть, увеличиваем скорость мобильного интернета и стремимся, чтобы наши тарифные предложения были актуальными и отвечали запросам клиентов», – рассказала коммерческий директор псковского филиала Tele2 Ольга Воеводина.

По инициативе Псковского агентства информации в рамках премии «Народное признание» каждый год отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Победителей определяют путем сложения голосов на сайте Псковского агентства информации и членов жюри.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций. В этом году премия присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание - 2018».