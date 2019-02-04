91-летняя женщина погибла на пожаре в дедовичской деревне Ламово

09:55, 05 февраля 2019, ПАИ

91-летняя женщина погибла на пожаре в жилом доме в деревне Ламово Дедовичского района, который произошел 3 февраля в 21:10. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, дом и хозпостройка сгорели из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

4 февраля в 19:16 в Пскове на улице Чудской в автомобиле «Ситроен Берлинго» 2005 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 1:47 в Стругах Красных на улице Северограничной в двухэтажном здании огонь повредил кровать и постельные принадлежности. Причиной пожара стал поджог. Погибших и пострадавших нет.