Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег

18:07, 05 февраля 2019, ПАИ

VI форум социально ориентированных некоммерческих организаций позволит изучить полезные практики коллег и преломить их в направлении деятельности Псковского отделения Российского Красного Креста (РКК), сообщил Псковскому агентству информации председатель регионального РКК Петр Василевский.

«Это очень важно, потому что у каждой из организаций разные подходы и, безусловно, есть чему поучиться», – отметил он.

Петр Василевский рассказал, что на форуме РКК примет участие в дискуссионных площадках и круглых столах. «И мы бы хотели организовать площадку на тему взаимодействия с органами власти, на которой бы собрались профессиональные НКО, чтобы обсудить получение от власти не только политической помощи, но и практической – финансовой», – сказал он.

Руководитель Псковского РКК отметил, что если организаторы форума дадут возможность, то региональный Красный Крест представит свою положительную практику работы с пожилыми людьми и расскажет о социальных проектах, организованных на средства президентского гранта: «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» и «Я твой донор».

«И мы бы рассказали, как за прошлый год Псковский РКК распределил для нуждающихся Псковской области 40 тонн продовольствия», – добавил Петр Василевский.

По его мнению, важно, чтобы на таких форумах НКО подводили итоги своей годовой деятельности, а также отмечались те организации, которые добились определенных успехов. «Это позволит поднять имидж», – пояснил руководитель регионального РКК. Он уверен, что совместными усилиями возможно «сделать общество и красивее, и добрее».

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями форума станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.