Спортсмены из Пскова, Великих Лук и шести районов примут участие в финале областной Спартакиады учащихся

17:51, 05 февраля 2019, ПАИ

Спортсмены из Пскова, Великих Лук и шести районов примут участие в финале Одиннадцатой областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди команд девушек и по волейболу среди команд юношей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Полуфинальные соревнования состоялись 2-3 февраля. В результате отбора право на участие в финале получили баскетбольные команды девушек Порховского и Новосокольнического районов, Великих Лук и Пскова, а также волейбольные команды юношей Печорского, Гдовского, Невельского и Локнянского районов, Пскова и Великих Лук.