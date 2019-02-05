Не забывать о профилактике гриппа и ОРВИ призывает жителей Псковской области Роспотребнадзор

17:45, 05 февраля 2019, ПАИ

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ рассмотрели на селекторном совещании Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 5 февраля под председательством главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Псковскую область на совещании представили исполняющий обязанности председателя комитета региона по здравоохранению Марина Гаращенко и руководство Роспотребнадзора по Псковской области.

В рамках совещания обсуждались профилактические и противоэпидемические мероприятия, которые должны быть реализованы для предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ.

В качестве профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют укреплять и закалять свой организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, стараться больше находиться на свежем воздухе.

Укреплению организма способствует и правильное питание. В рацион необходимо включить продукты, содержащие витамины, А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и другие.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, при планировании посещения общественных мест необходимо взять с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, прикрыть рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

С более подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что с 4 февраля на территории Псковской области усилены меры по борьбе с гриппом и ОРВИ. Ограничительные мероприятия связаны с резким ростом заболеваемости. Так, на последнюю неделю эпидемический порог в Псковской области превышен более чем на 20%.