Более 5,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ на прошедшей неделе

11:43, 06 февраля 2019, ПАИ

С 28 января по 3 февраля в Псковской области зарегистрировали 5 тысяч 690 случаев заболеваний ОРВИ, в Пскове — 3 тыс. 5. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области повысилась относительно предыдущей недели на 33,5%, что выше недельного эпидемического порога на 20,8%. В Пскове зафиксирован рост по сравнению с предыдущей неделей на 49,1%, что выше недельного эпидемического порога на 39,4 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 90 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 42 — в Пскове.

За неделю специалисты выполнили 45 лабораторных исследований воды (1 из них не соответствует требованиям), проверили 350 смывов (4 из них не соответствуют требованиям) и провели 104 исследования пищевых продуктов (9 из них не соответствуют требованиям).

Сотрудники Управления также составили 21 протокол об административных правонарушениях. Выдали 6 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области усилен комплекс противоэпидемических мероприятий.