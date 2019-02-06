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Общество

«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ проходит в Псковской области

Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ проходит в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, специалисты-эпидемиологи Управления и его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» будут консультировать всех обратившихся до 18 февраля.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по телефонам «горячей линии» с 9:00 по 13:00 и с 14:00 по 17:00.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8(8112)664279, 8(8112)664729.

Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 88115337370, 88115336519.

Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 88115121594, 88115125401.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 88115232989, 88115231927.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 88112662981.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области усилен комплекс противоэпидемических мероприятий.

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