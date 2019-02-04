Встреча с музыкантом, регентом, писателем и блогером Ульяной Меньшиковой пройдёт в Пскове 7 февраля

12:08, 06 февраля 2019, ПАИ

Встреча с музыкантом, регентом, писателем и блогером Ульяной Меньшиковой состоится 7 февраля в 19:00 в здании Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Ульяну Меньшикову в Интернете давно и с большим удовольствием читают тысячи людей — её добрые рассказы о юности, любви и о её прекрасной работе, службе в церкви (она регент церковного хора) привлекают и очаровывают мгновенно», - говорится в анонсе. Также Ульяна Меньшикова является руководителем общественной акции «Победный хор».

На встрече будут представлены две её книги - «Обо всем» и «Без зла», которая вышла в начале 2019 года. Также запланирована беседа о фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения», который снимался, в том числе, в Псковской области. Ульяна Меньшикова была консультантом и руководителем хора псковских певчих, которые снимались в массовых сценах и озвучивали хор, звучащий в фильме.

В 18:00 состоится акафист великомученику Георгию Победоносцу в храме Георгия Победоносца (со Взвоза) (улица Георгиевская, 1), после начнется встреча с Ульяной Меньшиковой.

Вход - бесплатный. При себе необходимо иметь любой документ, подтверждающий личность.