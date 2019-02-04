0
12:55
Какая жизнь, такие и герои
20:38
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
09:50
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
18:29
Главное признание
12:40
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
17:42
Малыш при драйвах
15:21
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
Еще новости
Культура

Встреча с музыкантом, регентом, писателем и блогером Ульяной Меньшиковой пройдёт в Пскове 7 февраля

Встреча с музыкантом, регентом, писателем и блогером Ульяной Меньшиковой состоится 7 февраля  в 19:00 в здании Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Ульяну Меньшикову в Интернете давно и с большим удовольствием читают тысячи людей — её добрые рассказы о юности, любви и о её прекрасной работе, службе в церкви (она регент церковного хора) привлекают и очаровывают мгновенно», - говорится в анонсе. Также Ульяна  Меньшикова является руководителем общественной акции «Победный хор».

На встрече будут представлены две её книги - «Обо всем» и «Без зла», которая вышла в начале 2019 года. Также запланирована беседа о фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения», который снимался, в том числе, в Псковской области. Ульяна Меньшикова была консультантом и руководителем хора псковских певчих, которые снимались в массовых сценах и озвучивали хор, звучащий в фильме.

В 18:00 состоится акафист великомученику Георгию Победоносцу в храме Георгия Победоносца (со Взвоза) (улица Георгиевская, 1), после начнется встреча с Ульяной Меньшиковой.

Вход - бесплатный. При себе необходимо иметь любой документ, подтверждающий личность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
04 февраля 2019
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские 3
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
03 февраля 2019
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
02 февраля 2019
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
01 февраля 2019
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного 2
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
31 января 2019
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
30 января 2019
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января

Идет загрузка...