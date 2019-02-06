Следить за состоянием автомобиля во избежание возгорания рекомендует псковичам МЧС

22:50, 06 февраля 2019, ПАИ

Главное Управление МЧС России по Псковской области рекомендует автолюбителям пристально следить за состоянием своего автомобиля, поскольку незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и загорания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, загорание в автомобиле может возникнуть из-за замыкания в электропроводке, неисправности деталей автомобиля, утечки в системе подачи топлива, пролива и возгорания топлива.

«Современный автомобиль сгорает дотла за 5-6 минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель», – рассказали в региональном МЧС.

В ведомстве напомнили, что 5 февраля в Великих Луках в «Ауди 80» выгорел моторный отсек из-за короткого замыкания в нем электропроводки.

Отмечается, что возгорания в автомобиле можно избежать, если придерживаться следующих рекомендаций:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля и доверять любые ремонтные работы хорошо проверенным и надежным профессионалам;

- постоянно следить за исправным состоянием авто;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- исключить курение в салоне автомобиля.

«Важно, чтобы в автомобиле всегда были не только аптечка с медикаментами, но и огнетушитель емкостью не менее двух литров и несинтетическая накидка. Огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте», – добавили в ведомстве.