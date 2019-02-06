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Общество

Следить за состоянием автомобиля во избежание возгорания рекомендует псковичам МЧС

Главное Управление МЧС России по Псковской области рекомендует автолюбителям пристально следить за состоянием своего автомобиля, поскольку незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и загорания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, загорание в автомобиле может возникнуть из-за замыкания в электропроводке, неисправности деталей автомобиля, утечки в системе подачи топлива, пролива и возгорания топлива.

«Современный автомобиль сгорает дотла за 5-6 минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель», – рассказали в региональном МЧС.

В ведомстве напомнили, что 5 февраля в Великих Луках в «Ауди 80» выгорел моторный отсек из-за короткого замыкания в нем электропроводки.

Отмечается, что возгорания в автомобиле можно избежать, если придерживаться следующих рекомендаций:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля и доверять любые ремонтные работы хорошо проверенным и надежным профессионалам;

- постоянно следить за исправным состоянием авто;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- исключить курение в салоне автомобиля.

«Важно, чтобы в автомобиле всегда были не только аптечка с медикаментами, но и огнетушитель емкостью не менее двух литров и несинтетическая накидка. Огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте», – добавили в ведомстве.

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