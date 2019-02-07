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Общество

Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии - потомком псковского губернатора

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин встретился с президентом Австрии, потомком псковского губернатора Александром Ван дер Белленом. Об этом Валерий Кузьмин сообщил на своей страничке в «Фейсбуке».

«Во время путешествия в Вену появилась возможность встретиться с президентом Австрии. Александр Ван дер Беллен любезно принял меня и Виолетту Кузьмину [супруга Валерия Кузьмина - ПАИ] в Хофбургском дворце. Детали разговора раскрыть не могу. Но в целом мы обсуждали историю Псковской губернии XVIII - начала XX вв», - написал Валерий Кузьмин.

Напомним, что дед Александра Ван дер Беллена (и его полный тёзка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия.

Александр фон дер Беллен руководил губернией в 1917 году, сразу после февральской революции. На должности губернского комиссара Временного правительства он находился до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После чего он вместе с семьёй переехал сначала в Эстонию, затем в Австрию, хотя изначально не планировал покидать Россию.

Исследование, посвященное истории псковских Белленов, впервые опубликовано на сайте ПАИ

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