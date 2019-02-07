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Общество

«Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО

«Безусловно, мне, конечно, интересно получить от форума НКО новый заряд энергии», - заявила прокомментировала предстоящий форум социально ориентированных НКО председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

«Я надеюсь форум будет полезен, потому что за прошедший год появились новые изменения в законодательстве, появилось абсолютно новое движение у нас в регионе – #Команда2018, организации, инициативы, молодые лица. Пристальное внимание к молодежи должно помогать в развитии Псковской области. Полезен кроме того обмен опытом. У нас есть опытные организации, которые помогут не набивать шишки, не изобретать велосипед, а именно поделятся своим опытом реализации проектов», - рассказала Наталья Никифорова.

Она также отметила, что для регионального отделения «Союза женщин России» предстоящий форум станет уже шестым. Она надеется, что в рамках форуме спикеры смогут познакомить специалистов организации с новыми тенденциями.

«Далеко не во всех регионах есть вот такая грантовая поддержка НКО. Может быть нужно как-то строго относиться к заявкам, должна быть какая-то степень защиты вот этих заявок со стороны НКО. Каждый проект должен быть нацелен на то, что это принесет пользу Псковской области», - заключила Наталья Никифорова.

Форум социально значимых НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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