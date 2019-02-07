Советник сити-менеджера Пскова объяснил суть проекта дизайн-кода города

14:42, 07 февраля 2019, ПАИ

Советник сити-менеджера Пскова Павел Волков объяснил суть проекта дизайн-кода Пскова, который был обнародован в конце 2018 года для общественного обсуждения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции сегодня, 7 февраля.

Павел Волков отметил, что требования к оформлению вывесов, содержащиеся в проекте дизайн-кода города - лишь часть комплекса мер по облагораживанию городского пространства. Он сообщил, что первый альбом визуализации вывесок уже готов, там чётко прописаны расстояния между вывесками, требования к их внешнему виду, четко определяются зеленые зоны, где могут размещаться вывески. Также определена информация, которая может быть указана на вывеске, цветовые решения, размеры, в частности, цветовые решения на исторических зданиях. «Например, на сером здании не повесишь кислотную вывеску», - пояснил спикер. Он добавил, что устанавливаются конкретные размеры вывесок, которые не требуют согласования.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, если собственник вывески не поменял ее по предписанию администрации муниципалитета, ему будет грозить административное наказание в виде штрафа.

С дизайн-кодом Пскова можно ознакомиться здесь.