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Общество

Пять альбомов визуализаций разрабатываются к новым правилам благоустройства Пскова

Пять альбомов визуализаций разрабатываются к новым правилам благоустройства Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил советник главы администрации Пскова Павел Волков сегодня, 7 февраля, в ходе пресс-конференции, посвященной проекту новых правил благоустройства и озеленения областного центра с концептом дизайн-кода уличных вывесок, который был обнародован в конце 2018 года для общественного обсуждения.

Павел Волков подчеркнул, что проект новых правил благоустройства города — непростой документ. По его словам, будут сделаны пять альбомов визуализаций: по вывескам, наружной рекламе, ярмаркам, уличной мебели, освещению. «Они будут носить рекомендательный характер», - уточнил он.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что новый способ визуализации поможет понять, например, как поставить площадку для сбора мусора. Говоря о проекте, он напомнил, что решение о новых правилах благоустройства Пскова будут приниматься после общественных обсуждений, которые завершатся 28 февраля.

Александр Братчиков также отметил, что активную работу в данном вопросе принимает начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин. «В работе принимают участие все, кто заинтересован», - сказал сити-менеджер и добавил, что сначала люди высказывают большое количество «хотелок», а потом уже начинают конкретно разбираться.

«Хотелось бы, чтобы центр Пскова хорошо выглядел к Ганзейским дням», - заключил глава администрации города.

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