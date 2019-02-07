Александр Братчиков считает правильным сделать центр Пскова пешеходным

15:13, 07 февраля 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков считает правильным сделать центр Пскова пешеходным. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое заявление он сделал сегодня, 7 февраля, в ходе пресс-конференции, посвященной проекту новых правил благоустройства и озеленения областного центра с концептом дизайн-кода уличных вывесок, который был обнародован в конце 2018 года для общественного обсуждения.

По словам сити-менеджера, пешеходный центр в городах — это международная тенденция.

Кроме того, Александр Братчиков отметил, что грамотно должен работать общественный транспорт. В качестве примера он привёл остановки в Германии, которые чуть приподняты, как перроны. По его мнению, к этому нужно стремиться.