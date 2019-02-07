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Общество

Александр Братчиков считает правильным сделать центр Пскова пешеходным

Глава администрации Пскова Александр Братчиков считает правильным сделать центр Пскова пешеходным. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое заявление он сделал сегодня, 7 февраля, в ходе пресс-конференции, посвященной проекту новых правил благоустройства и озеленения областного центра с концептом дизайн-кода уличных вывесок, который был обнародован в конце 2018 года для общественного обсуждения.

По словам сити-менеджера, пешеходный центр в городах — это международная тенденция.

Кроме того, Александр Братчиков отметил, что грамотно должен работать общественный транспорт. В качестве примера он привёл остановки в Германии, которые чуть приподняты, как перроны. По его мнению, к этому нужно стремиться.

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