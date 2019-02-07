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Общество

Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно

«Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно. Вот раньше не было губернаторских грантов, теперь стали их выдавать. Это нормальный ход, это очень нужно», - заявил председатель псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Николай Груздов

Николай Груздов рассказал, что на VI форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов будет презентовать свои проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни.

Он подчеркнул, что организация всегда принимает участие в этом форуме, где помимо обмена опыта с другими организациями обсуждается вопрос и о грантах. «Мы уже несколько грантов выигрывали. Это дает большой стимул для реализации наших проектов», - заключил он и добавил, что организация поддерживает проведение таких форумов и хочет, чтобы такая работа проводилась систематически.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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