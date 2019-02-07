Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями

18:05, 07 февраля 2019, ПАИ

Региональный конкурс «Лидер года» призван выявить людей, обладающих компетенциями и высокими лидерскими качествами, способствовать их поддержке и продвижению. Об этом в комментарии Псковскому агентству информации заявил Андрей Царев, руководитель псковского Фонда Святой Равноапостольной Княгини Ольги, являющегося организатором конкурса.

Он выразил надежду, что победители конкурса «будут приносить пользу развитию Псковской области». По словам Андрея Царева, он рассчитывает, что люди, которые хотят сделать что-то важное для региона, откликнутся на призыв участвовать в «Лидере года». По его словам, предполагается, что они будут обеспечены занятостью, - в том числе на руководящих областях. Также планируется, что они смогут пройти обучение. «Мы рассчитываем, что молодые люди, которые имеют здоровые амбиции, примут в нем участие», - резюмировал он.

Напомним, 6 февраля региональный конкурс «Лидер года» анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами из учебных заведений Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга в рамках проекта «Диалог на равных».

Целью конкурса является выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественная поддержка и продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

К участию в нем приглашаются кандидаты с активной жизненной позицией, обладающие лидерскими качествами и организационными способностями.

В ходе конкурса участники будут выполнять задания и пройдут комплексную оценку компетенций (тестирование, участие в тренинговых занятиях, подготовка индивидуальных проектов, собеседование).

Реализация конкурса состоит из 5-ти этапов:

регистрация участников и первичный отбор (с 07 по 22 февраля 2019 года);

этап тестирования и оценки компетенций (с 26 по 27 февраля 2019 года);

этап обучения (с 2 по 17 марта 2019 года);

этап защиты индивидуальных проектов и собеседования, определение финалистов (с 18 по 24 марта 2019 года);

финальный этап (с 25 по 31 марта 2019 года).

Победители получат дипломы, смогут пройти стажировки в органах государственной власти Псковской области и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на его официальном сайте.