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Общество

На День добрых дел приглашает порховский приют для бездомных животных

Сегодня, 9 февраля, в порховском приюте для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» пройдет День добрых дел, сообщили Псковскому агентству информации в приюте. 

Всех желающих ждут на субботник с 12:00. Запланированы утепление будок, уборка территории, выгул и вычесывание собак, уборка в кошачьем отделении, подготовка к выставке «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля.  

Зоозащитники просят по возможности привезти с собой инструменты и перчатки для работы. В процессе работы будет организован «веселый перекус на открытом воздухе» с горячим чаем и закусками.

«Будем рады любым мискам (ненужные кастрюли), поводкам, ошейникам, карабинам для цепей, медикаментам. Поможем всем миром перезимовать питомцам приюта в тепле и уюте!» - добавили в приюте.

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