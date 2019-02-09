На День добрых дел приглашает порховский приют для бездомных животных

11:07, 09 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в порховском приюте для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» пройдет День добрых дел, сообщили Псковскому агентству информации в приюте.

Всех желающих ждут на субботник с 12:00. Запланированы утепление будок, уборка территории, выгул и вычесывание собак, уборка в кошачьем отделении, подготовка к выставке «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля.

Зоозащитники просят по возможности привезти с собой инструменты и перчатки для работы. В процессе работы будет организован «веселый перекус на открытом воздухе» с горячим чаем и закусками.

«Будем рады любым мискам (ненужные кастрюли), поводкам, ошейникам, карабинам для цепей, медикаментам. Поможем всем миром перезимовать питомцам приюта в тепле и уюте!» - добавили в приюте.