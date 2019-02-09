Хоккейный турнир на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева начался в Пскове
Сегодня, 9 февраля, в Ледовом дворце Пскова пройдет международный детский хоккейный турнир на призы прославленного хоккеиста, Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования завершатся 10 февраля.
В рамках турнира состоится мастер-класс спортсмена 9 февраля в 11:00. Кроме кругового турнира зрители смогут увидеть показательные выступления фигуристов.
На льду встретятся детские команды, в которых играют юные хоккеисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Риги и Минска.
Расписание хоккейного турнира здесь.