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Общество

Хоккейный турнир на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева начался в Пскове

Сегодня, 9 февраля, в Ледовом дворце Пскова пройдет международный детский хоккейный турнир на призы прославленного хоккеиста, Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования завершатся 10 февраля.

В рамках турнира состоится мастер-класс спортсмена 9 февраля в 11:00. Кроме кругового турнира зрители смогут увидеть показательные выступления фигуристов.

На льду встретятся детские команды, в которых играют юные хоккеисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Риги и Минска.

Расписание хоккейного турнира здесь.

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