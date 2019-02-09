Полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО проходит в Санкт-Петербурге

14:07, 09 февраля 2019, ПАИ

Полуфинал конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу проходит в Санкт-Петербурге. От Псковской области в нём принимают участие три человека. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии открытия, которая проходит в гостинице «Прибалтийская», к участникам и гостям конкурса обратились полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, министр транспорта России Евгений Дитрих и руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Александр Гуцан отметил, что конкурс «Лидеры России» - уникальный российский проект. «Он даёт возможность любому жителю России заявить о себе так, чтобы быть востребованным на руководящих должностях в органах государственной власти, возглавить предприятия и корпорации. Для этого нужно только одно – проявить свои личные лидерские качества, трудолюбие, знания, умение принимать самостоятельные решения и не бояться отвечать за них. И главное – небезразлично относиться к настоящему и будущему своей страны», - подчеркнул полпред.

Он отметил, что, будучи впервые на этом конкурсе, был поражён в первую очередь людьми. «Мне хотелось бы выразить благодарность организаторам. Самое важное — это открытость и прозрачность, которые позволяют видеть истинных лидеров», — сказал он, добавив, что заинтересованность в конкурсе подтверждается тем, что для участия в нём было подано 28 тысяч заявок. «Это подтверждение того, что люди заинтересованы, хотят что-то изменить. Сделать страну лучше», — сказал Александр Гуцан. Он напомнил, что из числа финалистов от Северо-Западного федерального округа в прошлом году назначения и повышения получили десять человек.

Александр Беглов отметил, что управленцам, помимо прочих качеств, необходимо иметь «большую волю». «Лидер должен уметь объединить команду, чтобы в ней не было конкуренции», - заявил врио губернатора и в качестве примера привёл команды по синхронному плаванию, где участники не видят и не слышат друг друга под водой, но работают слаженно.

«Сегодня в стране формируется новая команда управленцев, 70 уже трудоустроены. И от вас, от ваших компетенций, будет зависеть будущее. Я хотел бы обратить внимание, что лидер должен иметь доброе сердце и работать для людей, — подчеркнул Александр Беглов, обращаясь к участникам конкурса.

Евгений Дитрих в свою очередь отметил важность создания новых возможностей для руководителей: «Вы все разные. Разные по возрасту, по опыту вашей жизни, по знаниям, по месту проживания, но вас объединяет одно: вы хотите стать лучше, вы хотите научиться управлять. Управлять процессами, людьми, управлять собой. И это нужно ценить. То, что сейчас руководство, люди научились ценить это желание, это стремление. То, что вы чувствуете потребность открыть себя в этих практиках, это уже дорогого стоит. То, что ваша потребность и желание стать лучше получили новые возможности, то, что появился этот конкурс, то, что вас стали замечать, слышать, — это огромный прорыв, который мы наблюдаем сегодня».

Алексей Комиссаров в своем выступлении рассказал о выполнении участниками социальных проектов в рамках конкурса: «Мы регулярно получаем информацию о том, какие проекты уже реализуются в рамках задания «Сердце лидера». И, честно говоря, я рад тому, что у участников все время появляются какие-то новые идеи, о которых мы даже не предполагали. Конкурсанты очень креативно, творчески подходят к выполнению этого задания. При этом самое главное не в том, новые или старые эти идеи, а в том, что чувствуется неравнодушие. Очень важно, чтобы в результате конкурса «Лидеры России» не только каждый из вас стал лучше, сильнее, успешнее, увереннее, но и чтобы вокруг нас люди становились такими же».

После торжественной церемонии открытия прошло подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Петербурга и АНО «Россия - страна возможностей». Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и генеральный директор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров.

Напомним, что по итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО вышли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области. Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.