Валерий Петров об участии в конкурсе «Лидеры России»: Это такой внутренний драйв, который будет полезен каждому

19:53, 09 февраля 2019, ПАИ

«Участие в конкурсе «Лидеры России» - это саморазвитие, получение новых знаний, знакомство с новыми людьми. Это такой внутренний драйв, который будет полезен каждому», - заявил участник от Псковской области полуфинала конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов по Северо-Западному федеральному округу, руководитель обособленного подразделения СКБ «Контур» в Пскове Валерий Петров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, сегодня, 9 февраля.

Валерий Петров рассказал, что участвует в конкурсе второй год. «В прошлом году по итогам теста управленческого потенциала выйти в полуфинал не смог. В этом получилось», - сказал он.

Руководитель обособленного подразделения СКБ «Контур» в Пскове отметил, что для него честь быть представителем Псковской области на конкурсе «Лидеры России». «Это большая ответственность с моей стороны. Не знаю, к чему все это приведет, нужно будет стараться, оправдывать ожидания», - сказал Валерий Петров.

Он также подчеркнул, что не ставит цель найти работу в органах власти, а хочет с помощью конкурса освоить новые знания и найти «точки роста».

«На конкурсе сегодня все позитивно. Люди, с которыми мне удалось пообщаться, очень активные. Чувствуется , что все они болеют за дело, за то, чем они занимаются. И на конкурсе и вне конкурса, прямо профессионалы своего дела!» - заключил Валерий Петров.

Напомним, что по итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО вышли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области. Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.