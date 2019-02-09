Псковские лидеры должны заявить о себе в будущем, считает Виталий Рахманов

22:04, 09 февраля 2019, ПАИ

«Я рад, что вхожу в шорт-лист тех людей, которые прошли в полуфинал, но с другой стороны это печально, что от Псковской области их так мало. Если, к примеру, смотреть Новгородскую область, то в этом году у них вышли 10 человек. То есть у нас есть точки роста, которые надо развивать. И я думаю, что псковские лидеры должны ещё заявить о себе в будущем», - сказал участник от Псковской области полуфинала конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов по Северо-Западному федеральному округу, руководитель по развитию интеграционных проектов Псковского регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, сегодня, 9 февраля.

Виталий Рахманов отметил, что для него представлять Псковскую область на конкурсе «Лидеры России» – огромная ответственность. «Я участвую в конкурсе уже второй год. В прошлый раз дошёл до полуфинала, в этот – повторил. Надеюсь, что в этом году регион будет представлен не только в полуфинале, но и в финале, а может быть и в числе победителей», - сказал он.

По его словам, конкурс для него - прежде всего возможность оценить свои силы с тех сторон, с которых их в принципе невозможно оценить в обычной жизни. «Те задачи и тесты, которые мы проходим – уникальны», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Он рассказал, что в конце конкурса участникам «дают полную расшифровку». «Я теперь знаю свои слабые и сильные стороны, знаю, что развивать, а что прятать», - поделился Виталий Рахманов.

Руководитель по развитию интеграционных проектов псковского регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» отметил, что конкурс «Лидеры России» оставляет неизгладимый след. «В любом случае, жизнь как прежде не будет. Надеюсь, что я стану лучше, хотя бы просто потому, что в этом году дали еще больше специальной литературы. Если в прошлом году просто давали списки, то в этом – подарили всем участникам в электронном виде порядка трёх десятков книг», - сказал он.

Виталий Рахманов отметил, что самое главное приносить пользу не зависимо от места работы. «Будь то польза для маленького города Пскова или же Псковской области. Даже если это будет условно мой дом, где я, в том числе, пытаюсь приносить пользу. А если позовут куда-то выше, значит, я буду приносить пользу и там», - сказал он.

Говоря о конкурсе «Лидеры России», Виталий Рахманов подчеркнул, что это прекрасное мероприятие, которое проходит на самом высоком организационном уровне. Он также отметил потрясающий драйв на конкурсе. «Этой энергетики хватает надолго. Когда возвращаешься домой, начинаешь работать и работаешь именно с этим драйвом», - поделился он.

«Для ребят с провинции, коим и я являюсь, участие в конкурсе – колоссальный опыт, который очень важен. Я надеюсь, что мы извлечем из него зерна, которые сможем прорастить, и они дадут хорошие побеги, которые мы сможем привести домой», - заключил Виталий Рахманов.

Напомним, что по итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО вышли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области. Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.