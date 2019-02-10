Александр Скала: Конкурс «Лидеры России» даёт возможности для новых знакомств и саморазвития

13:34, 10 февраля 2019, ПАИ

«Самое главное, что я здесь получу – люди. Такая уникальная возможность знакомства, которую предоставляет конкурс, дается не часто, поэтому нужно ею пользоваться. Конкурс даёт ещё и возможность для саморазвития, на нем можно для себя узнать и открыть много нового», - заявил участник от Псковской области полуфинала конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов по Северо-Западному федеральному округу, индивидуальный предприниматель Александр Скала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Александр Скала рассказал, что участвует в конкурсе второй год. «В прошлом году тоже участвовал, но в полуфинал не вышел. В этом – вышел в полуфинал, чему очень рад», - сказал он и отметил, что имеет большой опыт работы в предпринимательстве. «Предпринимателем я работаю уже более 8 лет, в том числе 7 лет проработал в крупной федеральной торговой сети», - уточнил Александр Скала.

По его словам, он весьма разносторонний человек. «Дважды я участвовал в выборах: в Псковскую городскую Думу и в Псковское областное Собрание, и в обеих избирательных кампаниях я вошел в список. Также я активно занимаюсь социальной деятельностью», - рассказал он.

Александр Скала отметил, что его ближайшая цель – стать депутатом. «Я хочу в этом развиваться, дальше участвовать в выборах и, соответственно, стать депутатом», - рассказал он и добавил, что у него есть много разных идей, как улучшить жизнь в Псковской области.

Говоря о «Лидерах России» Александр Скала подчеркнул, что конкурс, в том числе, - социальный лифт. «Загадывать, конечно тяжело, но из тех публичных заявлений, которые мы слышим, оказывается, у нас из 100 победителей прошлого года 70 получили назначения. Это говорит о том, что карьерный и социальный лифт работает, карьерные подвижки возможны, и я, в том числе, рассматриваю эту возможность для себя», - отметил он.

«На самом деле это большое счастье дойти до такого этапа, я очень рад и доволен. Я скажу честно, я готовился, и, разумеется, нацелен на победу. Желаю достойно и хорошо выступить всем участникам», - заключил Александр Скала.

Напомним, что по итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО вышли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области. Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.