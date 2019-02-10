Хозяйка неофициального зооприюта в Гдовском районе собирает деньги на несуществующих животных

15:48, 10 февраля 2019, ПАИ

Хозяйка неофициального зооприюта «Волшебный дом» в деревне Прибуж Гдовского района собирает в социальных сетях деньги на животных, которых у неё нет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной общественной организации «Зоозащита».

«Все наслышаны о кошмарном месте в Прибуже «Волшебный дом», где умирали животные, откуда псковскими и питерскими зоозащитниками были спасены десятки животных, - напомнили в «Зоозащите». - Так называемого приюта «Волшебный дом» больше нет». При этом, по словам зоозащитников, его хозяйка продолжает собирать деньги на несуществующих животных, «не стесняясь выкладывать старые фото».

«Помогите остановить не просто мошенницу, а мошенницу, убивающую своим безразличием и корыстью ни в чем не повинных животных», - призвали в «Зоозащите». - Этот человек достаточно сделал зла. Надо это остановить».

На фото - кот Барсук в Прибуже и в приюте «Лесопилка». Его снимки хозяйка «Волшебного дома» до сих пор выкладывает в соцсетях, называя кота питомцем её несуществующего приюта, добавили в «Зоозащите».

Напомним, в начале ноября 2018 года псковичи выразили обеспокоенность состоянием животных в приюте «Волшебный дом», принадлежащем жительнице деревни Прибуж Юлии Чевордаевой. Сигнал поступил от её соседки, которая заявила о голодающих собаках, которых кормят умершими от истощения кошками, содержащимися там же. Кроме того, часть собак находилась на привязи в лесу.

Волонтёры выехали на место и накормили собак, организовали субботник на территории приюта. Позже часть животных забрали в псковский приют «Лесопилка», некоторые отправились к петербургским благотворителям, которые оказывали поддержку приюту «Волшебный дом».

Представители гдовской администрации заявили, что официально приют не оформлен - Юлия Чевордаева является частным лицом, содержащим домашних животных. В связи с этим применить к ней меры административного воздействия невозможно. Однако, станция по борьбе с болезнями животных установила нарушение условий содержания домашних животных Юлией Чевордаевой.

Представители общественной организации «Зоозащита» подали в полицию заявление по факту жестокого обращения с животными и направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить, «почему местная власть допустила такое безобразие». Сама Юлия Чевордаева заявила в полицию о том, что в ночь на 3 ноября у неё похитили трёх собак, а на следующий день - ещё двух и ящик с инструментами. Она подозревала в краже одну из местных жительниц. В приют приехала полиция, однако в ходе доследственной проверки стало понятно, что по заявлению женщины стражи порядка состава преступления, скорее всего, не найдут.

Гдовские полицейские проводили проверку по факту незаконной организации приюта для бездомных животных в деревне Прибуж. Материалы для проведения проверки поступили от прокурора Гдовского района.