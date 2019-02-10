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Общество

Бездомные хорьки будут представлены на выставке «Хвостатый Фест» в Пскове

Бездомные хорьки из приюта клуба декоративного хорьководства «Скобарек» будут представлены на выставке «Хвостатый Фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выставки. Также там можно будет увидеть порядка 100 кошек и собак, у которых нет хозяев. 

"Скобарёк" занимается оказанием помощи хорькам, оставшимся без владельцев по разным причинам. В приюте при клубе почти всегда есть несколько животных, ожидающих пристройства. "Наша задача - рассказать о них, как можно больше, чтобы защитить животных от ошибок в содержании, которые приводят к печальным последствиям. Мы работаем в Пскове уже более двух лет. За это время мы спасли более 30 пушистых жизней", - рассказали в клубе.

Все животные, которые направляются к новым владельцам через данный приют, прошли ветеринарный осмотр и получили помощь (в случае необходимости). Кроме того, все хорьки вакцинированы, чипированы, имеют ветеринарный паспорт. Владельцы получают рекомендации по кормлению и содержанию животного. Каждый выпускник приюта передается владельцу на основании договора и сопровождается куратором (членом клуба).

Напомним, в выставке примут участие зооприюты Пскова и других городов. На данный момент на участие заявились ПРОО «Зоозашита», зоозащитная организация «Шанс», Частный пункт передержки «КошАчка» города Пскова, порховский приют «Добрый « (Северо-Запад).

Для гостей выставки готовится обширная развлекательная программа с участием школы служебного собаководства и артистов циркового жанра. Помимо этого, каждый посетитель сможет помочь приютам в удобной для себя форме, например, купить открытку к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта. Таким образом, каждый покупатель не только внесёт пожертвование, но и автоматически станет участником розыгрыша призов, который пройдет в конце выставки. Также псковичи смогут пожертвовать деньги зооприютам, специальные боксы для сбора средств будут установлены в нескольких точках выставки. Гости выставки могут приносить корм для собак и кошек, крупу, макароны, мясные консервы, кошачий наполнитель, игрушки для животных, поводки брезентовые, ошейники от 45 сантиметров. Есть возможность помочь со строительными материалами, подробнее об этом можно узнать у администраторов группы «ВКонтакте», где размещаются новости по подготовке к «Хвостатому Фесту», а также собрана вся необходимая информация для гостей мероприятия.

Выставка будет открыта в новом презентационном павильоне компании «Scandinavia» (улица Алмазная, 10) 16 февраля с 12:00 до 16:00.

Вход на «Хвостатый Фест» – бесплатный. Любой желающий сможет забрать понравившегося питомцев можно прямо на выставке (необходимо взять с собой паспорт), принести корм для зооприютов или купить его прямо там, помочь бездомным животным финансово. Кормить животных на выставке и приходить туда со своими питомцами запрещено.

Организатор выставки - СК «Скандинавия».

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