Михаил Ведерников: Мы будем стремиться, чтобы застройщики не «штамповали» безликие панельки

10:20, 11 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области нужно создавать микрорайоны с европейским уровнем комфорта и по адекватным ценам, а не «штамповать» безликие панельки. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам визита в Казань.

Глава региона отметил, что с большим интересом ознакомился с опытом Казани в градостроительстве и создании комфортной и современной городской среды. «За последние несколько лет здесь реализован целый ряд проектов по обустройству существующих и созданию новых общественных пространств, которые деликатно вписались в историческую застройку и стали местом притяжения для горожан разных возрастов. Здесь отдыхают, общаются, проходят концерты, лекции, выставки, флэшмобы. Все это в конечном итоге делает город живым и удобным», - отметил Михаил Ведерников.

По его мнению, необходимо перенимать опыт Казани в области комплексной жилищной застройки, когда при проектировании большое внимание уделяется архитектуре и внешнему облику зданий. «Люди устали от безликих бетонных гетто, где нет ни парковок, ни зеленых зон, ни велодорожек, ни игровых площадок для детей. По моему поручению главный архитектор области уже прорабатывает современную концепцию жилой застройки в Пскове, и в этой части у Казани есть чему поучиться. Будем и мы стремиться к тому, чтобы наши застройщики не «штамповали» безликие панельки, а создавали микрорайоны с европейским уровнем комфорта и что важно по адекватным ценам», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил ещё один интересный казанский проект — «Жизнелюб», который вовлекает в жизнь города и обеспечивает содержательный досуг людей старшего поколения. «Для них организованы бесплатные занятия в шаговой доступности по йоге, танцам, садоводству и многому другому. Активное долголетие в действии. Наш флагман в этом направлении — «Университет третьего возраста», - добавил губернатор.