О профессии архитектора расскажут 14 февраля в офисе #Команды2018

17:50, 12 февраля 2019, ПАИ

14 февраля с 14:00 до 15:00 Псковская областная научная библиотека совместно с проектом «Городские реновации» проведет мероприятие «Профессия – архитектор». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в его рамках пройдёт встреча студентов колледжей с заслуженным архитектором СССР Зоей Степановой, которая расскажет студентам-архитекторам региона о секретах профессии и познакомит с творчеством своего мужа – Георгия Степанова, специалиста по теории композиции и синтезу искусств.

Также слушатели узнают, где и как в Пскове можно начать учёбу по специальности «архитектор». Об этом расскажут преподаватели архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Наталья Смирнова, Ольга Клявина, Машала Фарзи, а также выпускница архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Елизавета Подтёлкова - региональный руководитель проекта «Городские реновации».

Мероприятие состоится по адресу: Псков, улица Некрасова, 19, проектный офис #Команда2018.