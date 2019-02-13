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Общество

О профессии архитектора расскажут 14 февраля в офисе #Команды2018

14 февраля с 14:00 до 15:00 Псковская областная научная библиотека совместно с проектом «Городские реновации» проведет мероприятие «Профессия – архитектор». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в его рамках пройдёт встреча студентов колледжей с заслуженным архитектором СССР Зоей Степановой, которая расскажет студентам-архитекторам региона о секретах профессии и познакомит с творчеством своего мужа – Георгия Степанова, специалиста по теории композиции и синтезу искусств.

Также слушатели узнают, где и как в Пскове можно начать учёбу по специальности «архитектор». Об этом расскажут преподаватели архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Наталья Смирнова, Ольга Клявина, Машала Фарзи, а также выпускница архитектурного отделения колледжа ПсковГУ Елизавета Подтёлкова - региональный руководитель проекта «Городские реновации».

Мероприятие состоится по адресу: Псков, улица Некрасова, 19, проектный офис #Команда2018.

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Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области О профессии архитектора расскажут 14 февраля в офисе #Команды2018 Семинар-тренинг по развитию личностных качеств предпринимателя пройдет в Пскове 14 февраля Представители #Команды 2018 присоединятся к «лыжному десанту» в Новгородской области Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018 Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся» Авиарейс «Псков - Сочи» планируется запустить в июне В номинации #Команда2018 проект Виталия Дидыча «STREET WORKOUT» завоевал «Народное признание»
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