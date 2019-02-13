Представители #Команды 2018 присоединятся к «лыжному десанту» в Новгородской области

17:28, 12 февраля 2019, ПАИ

Члены #Команды2018 присоединятся к проекту «Лыжный десант: добровольцы - по пути Партизанского обоза. Дорога через фронт 77 лет спустя!», сообщили Псковскому агентству информации представители проекта.

14 февраля в деревне Нивки Новгородской области участники лыжного десанта пройдут по пути партизанского обоза в рамках реализации президентского гранта АНО «Губернский автодесант» и газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки». Представители #Команды2018 примут участие в памятном митинге и церемонии передачи гильзы с дедовичской землёй представителям Новгородской области.

Также в рамках проекта состоится передача руководству Холмского района «партизанской» иконы Казанской Божьей Матери, обнаруженной дедовичскими поисковиками Александра Грабчука в одном из базовых лагерей Партизанского края (с последующей доставкой её в Рдейский монастырь).

Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области и Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».