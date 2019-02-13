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Общество

Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов

«VI форум социально ориентированных некоммерческих организаций будет очень полезен для развития социальных проектов и общественных организаций», – рассказал Псковскому агентству информации организатор Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

По его мнению, форум поможет получить дополнительный опыт, знания и знакомства. «Также он позволит наладить взаимодействие с другими организациями и общественниками, которые работают в том же направлении, что немаловажно», – отметил руководитель «Шторма».

Андрей Бегмурадов

Андрей Бегмурадов сообщил, со своими единомышленниками он презентует несколько проектов, включая дворовый спорт, культурно-историческое и военно-патриотическое направления. Руководитель «Шторма» подчеркнул, что будет рад поделиться своим опытом на форуме.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов Актуальную информацию относительно выживания НКО рассчитывает получить Виктор Лысюк на профильном форуме в Пскове Ольга Родина рассчитывает, что форум НКО будет более практикo-ориентированным Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно «Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
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