Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов

15:37, 13 февраля 2019, ПАИ

«VI форум социально ориентированных некоммерческих организаций будет очень полезен для развития социальных проектов и общественных организаций», – рассказал Псковскому агентству информации организатор Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

По его мнению, форум поможет получить дополнительный опыт, знания и знакомства. «Также он позволит наладить взаимодействие с другими организациями и общественниками, которые работают в том же направлении, что немаловажно», – отметил руководитель «Шторма».

Андрей Бегмурадов сообщил, со своими единомышленниками он презентует несколько проектов, включая дворовый спорт, культурно-историческое и военно-патриотическое направления. Руководитель «Шторма» подчеркнул, что будет рад поделиться своим опытом на форуме.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.