В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

16:58, 13 февраля 2019, ПАИ

Во второй половине апреля начнется весенний чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

По его словам, чемпионат пройдет в течение месяца также в три этапа. «В перспективе мы планируем улучшать формы проведения соревнований исходя из опыта, а также из желания, чтобы они достигали большей эффективности, – рассказал Андрей Бегмурадов. – Возможно, это будет не три этапа, а четыре, чтобы стимулировать развитие дворового футбола именно в районах».

Напомним, Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области проходил в регионе в 2018 году два раза в рамках проекта #Команда2018.