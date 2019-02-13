В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Во второй половине апреля начнется весенний чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.
По его словам, чемпионат пройдет в течение месяца также в три этапа. «В перспективе мы планируем улучшать формы проведения соревнований исходя из опыта, а также из желания, чтобы они достигали большей эффективности, – рассказал Андрей Бегмурадов. – Возможно, это будет не три этапа, а четыре, чтобы стимулировать развитие дворового футбола именно в районах».
Напомним, Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области проходил в регионе в 2018 году два раза в рамках проекта #Команда2018.