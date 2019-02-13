0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Во второй половине апреля начнется весенний чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

По его словам, чемпионат пройдет в течение месяца также в три этапа. «В перспективе мы планируем улучшать формы проведения соревнований исходя из опыта, а также из желания, чтобы они достигали большей эффективности, – рассказал Андрей Бегмурадов. –  Возможно, это будет не три этапа, а четыре, чтобы стимулировать развитие дворового футбола именно в районах».

Напомним, Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области проходил в регионе в 2018 году два раза в рамках проекта #Команда2018.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года» Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Семинар-тренинг по развитию личностных качеств предпринимателя пройдет в Пскове 14 февраля Представители #Команды 2018 присоединятся к «лыжному десанту» в Новгородской области Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта Подготовку волонтеров для помощи населению в подключении цифрового ТВ начала #Команда2018 Великолучанин Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся» Авиарейс «Псков - Сочи» планируется запустить в июне В номинации #Команда2018 проект Виталия Дидыча «STREET WORKOUT» завоевал «Народное признание»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...