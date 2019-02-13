Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»

19:47, 13 февраля 2019, ПАИ

Первые сто участников зарегистрировались на официальном сайте нового кадрового проекта Псковской области «Лидер года». Его старт 6 февраля анонсировал губернатор региона Михаил Ведерников на встрече со студентами вузов и ссузов в рамках дискуссионного клуба «Диалог на равных» в проектном офисе #Команды2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Получив столь быстрый отклик, мы можем говорить о том, что у псковской молодежи есть большая заинтересованность и желание участвовать в этом проекте, желание проявить себя, свои лидерские и профессиональные способности для развития нашего региона», — подчеркнул организатор проекта, руководитель Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

Добавим, что «Лидер года» проводится в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона, Псковским государственным университетом и другими партнерами.

Участником проекта может стать выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.