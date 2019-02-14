Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»

14:31, 14 февраля 2019, ПАИ

Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, заявила председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова Псковскому агентству информации.

Она подчеркнула, что такие форумы очень важны, на них руководители НКО учатся, как правильно себя вести, узнают о своих правах. «Может, чему-то научат, что-то новое узнаем, и будем расширять свою деятельность», - поделилась Вера Короткова ожиданиями от предстоящего в Пскове форума НКО. По её мнению, такие мероприятия крайне необходимы, их нужно периодически проводить по разным темам.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.