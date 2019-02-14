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Общество

Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»

Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, заявила председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова Псковскому агентству информации.

Она подчеркнула, что такие форумы очень важны, на них руководители НКО учатся, как правильно себя вести, узнают о своих правах. «Может, чему-то научат, что-то новое узнаем, и будем расширять свою деятельность», - поделилась Вера Короткова ожиданиями от предстоящего в Пскове форума НКО. По её мнению, такие мероприятия крайне необходимы, их нужно периодически проводить по разным темам.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов Владимир Прокудин: На форуме социально ориентированных НКО мы сможем заявить о своих проблемах Актуальную информацию относительно выживания НКО рассчитывает получить Виктор Лысюк на профильном форуме в Пскове Ольга Родина рассчитывает, что форум НКО будет более практикo-ориентированным Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно «Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
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