Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)

17:20, 20 февраля 2019, ПАИ

Сегодняшний герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» - старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Псковской области, лидер спортивного движения Street Workout и победитель премии «Народное признание - 2018» в номинации #Команда2018 Виталий Дидыч. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» салат для спортсменов и «мягкую курицу». А в процессе рассказал о движении Street Workout, своем негативном отношении к спортивным пищевым добавкам и о ловле рыбы голыми руками.

Всем привет, меня зовут Виталий Дидыч! Я представляю спортивное движение Street Workout Псковской области. Хотел бы приготовить вам два блюда: «спортивный» салат и мягкую нежную курицу с картошкой «полу-фри». Несколько лет назад на Новый год решили попробовать что-то новенькое по рецепту из интернета, так и родились эти блюда! Кстати, этот салат для меня теперь стал неотъемлемой частью праздничного стола, наряду с оливье.

Не сказал бы, что это сложный в приготовлении обед/ужин, так что с ним справится любой мужчина на кухне.

О пути в Street Workout

Когда готовился в 9 классе к поступлению в институт, то принял для себя решение, что должен увеличить количество подтягиваний. И постепенно пришел к классическому воркауту – тренировке на уличных спортивных площадках, турниках, брусьях, шведских стенках, и на той же земле с собственным весом.

У нас появился костяк ребят в деревни Соловьи Псковского района, откуда я родом, с которыми и начали заниматься. Мы увеличили общую физическую подготовку: количество подтягиваний, отжиманий. После этого старались делать различные элементы воркаута, трюки, которые изучали по видеороликам в интернете. Мы болели идеей самосовершенствования.

Поясню, что в 2008 году такая уличная гимнастика начала называться Street Workout. Это пришло от афроамериканцев, которые занимались так называемым ghetto workout и в своих тренировках использовали только вес своего тела.

Затем мы сделали в Пскове общий сбор тех ребят, которые поддерживают этот спорт, чтобы познакомиться. А в 2010 году попробовали провести первые соревнования – «Псковскую лесенку».

Далее приняли участие в акции «Рекорд Победы», в рамках которой спортсмены отжимались столько раз, сколько прошло дней со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В 2013 году основной костяк нашей группы разошелся из-за армии, учебы и личной жизни. А в 2016 году я решил опять провести общий сбор, и ребята пришли. Начали проводить соревнования – WorkoutFest’ы, на которые приезжали спортсмены из других регионов. Стартовали, грубо говоря с нуля, а уровень уже выходил всероссийский.

Об установке новых площадок и #Команде2018

Когда глава региона Михаил Ведерников объявил о старте проекта #Команда2018, я представил свой проект по развитию движения Street Workout в Псковской области и успешно его защитил. Благодаря этому в регионе появилась самая крупная на Северо-западе страны спортивная площадка для занятий воркаутом.

В #Команде2018 движение по развитию Street Workout пошло намного быстрее. Поддержка была настолько явной, что кроме большой крутой площадки, установили еще две: на улице Западной в Пскове и мобильную – в помещении ДОСААФ. Также провели немаловажное для региона событие – этап Кубка мира по воркауту. Это было феерично и незабываемо для ребят уличных субкультур: встретились и воркаутеры, и паркурщики, и брейкдансеры. Все получили массу удовольствия, обменялись опытом, познакомились с атлетами из других стран и регионов. Также провели соревнования на Кубок губернатора Псковской области 12 июня и 29 сентября.

Сейчас идет работа по реализации проекта, направленного на установку спортивных площадок в районах области. Сегодня ничего подобного там нет. Кто-то импровизирует и вешает гриф меж двух деревьев, как в советское время, и подтягивается. Мы хотим исправить это положение при поддержке #Команды2018, чтобы спорт был доступным. Пусть не все будут заниматься конкретно воркаутом, но отжимание на брусьях и подтягивание на турниках не будет лишним ни для кого.

Об исправлении через спорт

Когда я спрашиваю у совершившего правонарушение несовершеннолетнего, что его подтолкнуло к тому, чтобы преступить закон, он отвечает: «Да просто делать нечего». А делать нечего почему? Потому что не организован досуг. А был бы у него турник, или люди, которые завлекли заниматься спортом, то может быть и правонарушение не произошло бы.

Также мы приглашает к себе в зал в ДОСААФ родителей таких детей, чтобы был более эффективный результат.

Я стараюсь опыт в правоохранительной сфере накладывать на общественную спортивную работу и на тренировках прививаю идею здорового образа жизни. Это реальная мера профилактики правонарушений, которая работает. Не скрою, в нашей группе спортсменов есть те, которые когда-либо совершали правонарушения. Но они остались в спорте и продолжают им заниматься. Кто-то курил и пил, но у нас бросают вредные привычки.

В нашей среде есть своя, назовем ее корпоративной, этика. Если хочешь быть с нами, быть частью этого спортивного движения, - а быть его частью модно, - то запрещается курить, пить и быть плохим человеком. Нужно стремиться к хорошему и выбирать для себя правильные идеалы, брать пример с хороших людей, которые добились в жизни успехов.

О личных рекордах и отношении к пищевым добавкам

В один подход я сделаю 40 подтягиваний, но не стремлюсь побить рекорды. Всё-таки, основная цель – это качественное выполнение элементов воркаута и выносливость организма. Также делаю 40 выходов силой на перекладине на две руки, спокойно 50 отжиманий на брусьях, а от пола – 100 раз, трудностей не будет.

Мое отношение к пищевым добавкам для спортсменов – негативное. Я сам никогда в жизни их не пробовал и пробовать не собираюсь. Видел негативные примеры, что такие добавки делали с людьми. Человек за пару месяцев с 66 килограммов набрал почти 90, плюс много ел, стал здоровенным и накаченным. Но как только закончил употреблять эти пищевые добавки – сдулся, и у него повис живот. Качественных быстрых результатов не бывает.

О рыбалке и ловле рыбы голыми руками

Поскольку я заядлый рыбак, то ловлю рыбу на все виды снастей, кроме сетей. Умею ловить рыбу и голыми руками. Есть места в Псковской области, где очень мелко и рыба в жаркое время летом любит прятаться в тени под камнями, плитами, в траве: всё-таки она хладнокровная. Поэтому вполне реально из-под камня вытащить плотву, окуня, налима.

Сразу такая рыбалка не получится, нужна сноровка. Я с детства тренировался. Самый большой экземпляр, который поймал руками – килограммовый налим. А налима тяжелее всего поймать – он очень скользкий, как мыло. Единственное, за что его можно схватить – это жабры.

«Мягкая курица»

Ингредиенты

- куриная грудка;

- лимон;

- соль;

- сода;

- масло рафинированное дезодорированное без запаха;

- картофель;

- специи (паприка и карри).



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Салат «спортивный»

Ингредиенты

- сельдерей;

- кислые яблоки;

- майонез;

- картофель;

- укроп и петрушка.

«Мягкая курица»: рецепт

Режем куриную грудку на небольшие кусочки для удобства обжарки и чтобы быстрее впитался маринад, который будет состоять из соды, соли, специй «карри» и «паприка», а также лимонного сока. Эти ингредиенты сделают своё дело, размягчив куриное мясо.

Итак, после нарезки мяса солим его.

Добавляем 1-2 чайные ложки соды.

Добавляем приправы: паприку и карри.

Не забываем про лимон.

Перемешиваем руками. Оставляем на 15 минут, чтобы мясо пропиталось в маринаде.

Переходим к картошке, чистим ее.

Затем нарежем.

Наливаем масло в сковороду.

Отправляем картофель жариться до золотистого оттенка.

Отправляем мясо на сковороду.

После окончания жарки раскладываем картошку и мясо на тарелку. Всё вышло, как и задумал – мясо получилось мягким!

Салат «спортивный»: рецепт

Наберем воды в кастрюлю, чтобы сварить одну часть грудки курицы.

Режем сельдерей.

Далее нарезаем яблоки.

Отваренную курицу нарезаем и отправляем в салат.

Заправляем майонезом. Не сказал бы, что майонез вреден. В небольших количествах в роли вкусовой добавки он не навредит. Со сметаной, конечно, получилось бы полезнее, но не будет того вкуса, который дает майонез.

Украсим салат укропом и петрушкой.

Готово! Тот, кто придумал этот салат – хитрый человек, поскольку сделал его вкусным и простым!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!