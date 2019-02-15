Александр Роор - об оркестре «Геликон», талантливых псковских детях и силе искусства

14:33, 15 февраля 2019, ПАИ

13 марта в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии состоится концерт лауреата Всероссийских конкурсов «Будущее России» и «Созвездие» в Москве, обладателя Гран-при III Всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома. Художественный руководитель оркестра – заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор рассказал в интервью о происхождении оркестра, об уходе из него и о том, что ждет псковичей на юбилейном концерте.

- Александр, как возник в вашей жизни оркестр «Геликон»?

- Как сейчас помню, моя первая встреча с ребятами Псковского детского дома случилась 21 февраля 2004 года. Тогда я уже был директором преуспевающего Псковского симфонического оркестра и ни о какой педагогике не думал. Псковский оркестр был на слуху, журналисты ловили, как говорится, каждый наш чих. А тут меня попросил кто-то послушать мальчика из детдома. А я даже не знал, что у нас на Горького детдом есть. Мальчика я послушал, и директор детдома Вера Евстафьева в разговоре попросила совета: «Мы недавно открылись, необходимо организовать какое-то объединяющее занятие для детей. Что посоветуете?» У меня первым делом мысль: что-то вроде футбольной команды или театра… А что, 50 воспитанников: 25 девочек, столько же мальчиков. И неожиданно для себя предложил создать духовой оркестр. Уж очень в городе не хватало духовиков в то время, не то, что в 1970-е, когда было порядка полутора десятка любительских оркестров, и играл в них и стар и млад. Помню, директор в ответ замахала руками: «Что вы, какой оркестр, это ж инструменты, ноты, костюмы. Не потянем». А я чем больше убеждал, тем больше сам воодушевлялся. «А что? И пусть поиграют ребята. А вдруг дальше пойдут? В музыкальное училище поступят. В городе три военных духовых оркестра плюс симфонический, без работы не останутся. Да и в армии пригодится профессия музыканта. Служить останутся».

- Как вы решились уйти из раскрученного профессионального оркестра?

- Ушел. Тем более тогда там реорганизация началась. Дома поначалу даже не говорил, куда хожу, чем занимаюсь. В городе мне вслед пальцем у виска крутили, как узнавали, куда ушел, да еще на полставки. А я окунулся в совершенно новое для себя дело. Был художественный руководитель, работал со взрослыми людьми, умел оркестровать, организовывать. Постоянные концерты, гастроли. Стал педагогом, который должен убедить пацана, что вот на этой ржавой штуке ему надо научиться дуть. Так надо было еще найти еще во что дуть. Инструментов не было, выпрашивал у знакомых музыкантов всякое старье, собирали с миру по нитке.

- Но сейчас в распоряжении вашего оркестра хорошие, добротные инструменты.

- Это мы сами заработали. Что-то выиграли в конкурсах и проектах, что-то нам подарили меценаты, разные организации. В 2007 году «Единая Россия» объявила конкурс социальных проектов. Ну, думаю, не мы одни такие, выиграем не выиграем, а надо поучаствовать. И написал проект «Духовой оркестр в детском доме как средство социальной адаптации детей». Помню, позвонили из Москвы и сообщили, что Сергей Шойгу, тогда сопредседатель партии, хочет посмотреть на наш оркестр. «Как вы думаете, понравитесь министру? – поинтересовались в трубке. Да главное, чтоб он нам понравился», - ответил. Приехал Сергей Шойгу, послушал нашу игру, пришел в восторг, часы подарил. Потом вызвали меня в штаб партии в Москву за наградой. Получили второе место, денежную премию. Почти в это же время и немецкая «Инициатива. Псков» помогла, на их 10 тысяч евро купили хорошие инструменты. А позже здесь был и телеведущий Тимур Кизяков, который в своей передаче создавал детские видеопаспорта. Немало хороших ребят потом усыновили после того, как их показали по телевизору. Ну, это и грустно, и радостно. И уполномоченный по правам детей Павел Астахов приезжал. Приехал и сразу в Twitter фото выложил: «Нахожусь в Псковском детском доме, чей оркестр проехал с гастролями пол-Европы».

- Неужели половину Европы объехали?

- Ну, не половину, конечно, но уже четыре страны посетили. В одной Германии были дважды, проехали двадцать городов. Там же города-то недалеко друг от друга, так я видел, что некоторые зрители за нами ездили, чтобы только еще и еще нас послушать. Особенно бывшие соотечественники. Слезы у них на глазах выступали, когда мои мальчишки русские вальсы играли. И играли профессиональнее, чем их взрослые оркестры, надо сказать.

- Для каждого музыкального коллектива очень важно участвовать в конкурсах. Оркестр «Геликон» всегда о себе громко заявляет?

- Обязательно. За эти годы мы выиграли больше десятка конкурсов. И всегда занимали первые места. У нас уже места на стенах и рамок не хватает для того, чтобы повесить все наши дипломы и грамоты. Многие фестивали и праздники проходят с непременным нашим участием. Открывали в Питере фестиваль «Киномай», ездили в Эстонию на Ганзейские дни. Наш Никита Орлов, кстати, трижды лауреат различных музыкальных конкурсов, благодаря победе в конкурсе «Будущее России» играл с одним из лучших музыкальных коллективов страны – образцово-показательным оркестром Министерства обороны под управлением генерал-лейтенанта Валерия Халилова. У меня два таких трижды лауреата - Никита Орлов и Никита Истомин.

- Каким трудом это доставалось, остается только догадываться. И удивляться, как вы нашли путь к сердцам детей, каждый из которых испытал так много горестей в жизни?

- Да вы не представляете, какие здесь талантливые дети, как они откликаются на все доброе. Я просто ненавижу тех взрослых, которые причинили им так много зла и из-за которых они оказались в детском доме. Ведь у нас настоящих сирот мало. Помню, заместитель главы города Иван Калинин, которого я считаю своим учителем, даже удивился: «Ты что, специально одних красавцев в свой оркестр отбираешь?» Да нет же, не отбираю я совсем, ребята сами преображаются, подтягиваются, одухотворяются со временем. Но для этого надо трудиться и еще раз трудиться, даже если за окном весна, в футбол играют, а у нас репетиции, гаммы, строгие правила, дисциплина. Оркестр – это вам не кружок мягкой игрушки. Зато потом эти дети, которые нигде раньше не бывали, ничего не видели, летят на «Боинге» рейсом Санкт-Петербург - Дюссельдорф. Они видят, какое волшебное действие оказывает на людей их исполнение, как целый зал встает и рукоплещет им. Видят, что от их игры люди смеются, плачут, танцуют.

- Каков сегодня репертуар вашего оркестра? И что зрителей ждет на юбилейном концерте?

- Оркестр «Геликон» играет все. У нас даже программа так называется. И это действительно так. Это и репертуар старинных оркестров, которые когда-то играли в губернском городе - популярные вальсы, марши. Несколько военных программ «В шесть часов вечера после войны», «В лесу прифронтовом» - на эти концерты в День Победы собираются к нашему детдому жители всей округи. Играем русскую и зарубежную классику, джазовые композиции, которые мы исполняем с Аркадием Галковским и с нашими вокалистами. С ними занимается теперь педагог по вокалу, а ранее музыкант «Геликона», моя дочь Анна, которая в оркестре уже столько, сколько ему лет. Ведь у нас с успехом занимаются и девочки, и от мальчишек не отстают ни в чем. Играем рок-н-ролл, композиции «Битлз», постоянно пополняем репертуар современными популярными произведениями. Все это и еще много других сюрпризов ждут зрителей на юбилейном концерте.

- Как сложились судьбы ваших воспитанников? Многие связали жизнь с музыкой?

- За эти годы в «Геликоне» занимались порядка 100 детей, не считая тех, кто задерживался ненадолго. Дети приходили, уходили, кого усыновляли, кому из родителей права вернули. Из этой сотни, кто прозанимался от трех лет и более лет, около полутора десятка окончили музыкальную школу № 1, где я до сих пор преподаю, 11 человек поступили в музыкальное училище. Шестеро сейчас служат по контакту в псковских военных оркестрах. Наш Леша Васильев сейчас учится в Петрозаводской консерватории. Это наш первый консерваторец. А ведь когда-то даже на барабане у него неважно получалось. Потом перешел на тубу и пошло дело!

А теперь и Никита Орлов собирается поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию после окончания Псковского областного колледжа искусств. Уже ездил на прослушивание, понравился там. Если его мечта сбудется, это будет первый трубач из Пскова, который поступил в питерскую консерваторию за последние 40 лет. Еще шесть человек окончили другие вузы. А Вася Пяткин? Мальчишка из городской неполной семьи (у нас есть и городские ребята, чтобы наши воспитанники не чувствовали себя в изоляции). Пухлый был, неуклюжий, ничего у него толком не получалось, откровенно плохо играл. Я, бывало, сердился: «Пяткин, ты меня в гроб вгонишь своей игрой. Будет на плите надпись: здесь лежит учитель Васи Пяткина!» Всех, конечно, веселило это. Мама Васи очень просила не выгонять из оркестра, чтобы не оказался пацан на улице. А теперь высокий красивый Василий лекции читает в питерском кораблестроительном университете, который сам и окончил. Наверное, и оркестр тому причина, что приучился мальчишка к системному труду. Диву даешься, сколько же у нас много талантливых детей. Вот такая она, волшебная сила искусства, способная объединять, устранять барьеры между людьми, исправлять их несовершенства.

Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области. Билеты на концерт можно приобрести в кассе БКЗ или на сайте.