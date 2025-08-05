Каменную ограду кладбища приводят в порядок в Новоржеве

23:54, 05 августа 2025, ПАИ

В Новоржеве продолжается реализация проекта ремонта каменной ограды и благоустройства гражданского кладбища, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

«В очередной раз вместе с коллегами Ольгой Васильевой и Эдуардом Волковым посмотрели, как идут работы. В настоящее время осуществляется кладка декоративных столбиков и обустройство контейнерных площадок, доставлены контейнеры и бункеры большой вместимости», – отметила Любовь Трифонова.

Кроме того, рядом с оградой кладбища строители начали обустройство тротуара, который придаст территории благоустроенный вид и обеспечить безопасность пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается благоустройство общественных объектов по нацпроекту.