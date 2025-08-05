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Общество

Каменную ограду кладбища приводят в порядок в Новоржеве

В Новоржеве продолжается реализация проекта ремонта каменной ограды и благоустройства гражданского кладбища, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

Фото из телеграм-канала Любови Трифоновой

«В очередной раз вместе с коллегами Ольгой Васильевой и Эдуардом Волковым посмотрели, как идут работы. В настоящее время осуществляется кладка декоративных столбиков и обустройство контейнерных площадок, доставлены контейнеры и бункеры большой вместимости», – отметила Любовь Трифонова.

Кроме того, рядом с оградой кладбища строители начали обустройство тротуара, который придаст территории благоустроенный вид и обеспечить безопасность пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается благоустройство общественных объектов по нацпроекту.

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