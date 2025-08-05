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Общество

Круговой перекрёсток на Запсковье отремонтировали раньше срока

Круговой перекрёсток на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной отремонтировали раньше срока. Какие работы выполнили дорожники, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Алексей Саенко. Фото: ПАИ

Гость эфира отметил, что дорожники уложили новый асфальт, выполнили регулировку люков смотровых колодцев, нанесли дорожную разметку. Также выполнена работа по переносу освещения и светофорных стоек.

«В ближайшее время разметка дополнится сплошными линиями по кругу, предотвращающими съезд кругового движения из внутреннего в кольца. Подобная практика себя достаточно хорошо зарекомендовала на круговом движении на улицах Леона Поземского и Труда», – отметил Алексей Саенко.

По муниципальному контракту срок окончания работы был установлен 1 сентября, но работы выполнены фактически досрочно, отметил гость эфира. «В части контракта все работы выполнены. В части обеспечения проезда круга все работы выполняются для того, чтобы повысить безопасность этого кругового движения и увеличить комфорт граждан. <...> Большое спасибо нашей подрядной организации и нашим коллегам-заказчикам, которые оперативно отрабатывали все рабочие моменты», – добавил он.

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