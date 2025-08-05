Круговой перекрёсток на Запсковье отремонтировали раньше срока

21:55, 05 августа 2025, ПАИ

Круговой перекрёсток на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной отремонтировали раньше срока. Какие работы выполнили дорожники, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Гость эфира отметил, что дорожники уложили новый асфальт, выполнили регулировку люков смотровых колодцев, нанесли дорожную разметку. Также выполнена работа по переносу освещения и светофорных стоек.

«В ближайшее время разметка дополнится сплошными линиями по кругу, предотвращающими съезд кругового движения из внутреннего в кольца. Подобная практика себя достаточно хорошо зарекомендовала на круговом движении на улицах Леона Поземского и Труда», – отметил Алексей Саенко.

По муниципальному контракту срок окончания работы был установлен 1 сентября, но работы выполнены фактически досрочно, отметил гость эфира. «В части контракта все работы выполнены. В части обеспечения проезда круга все работы выполняются для того, чтобы повысить безопасность этого кругового движения и увеличить комфорт граждан. <...> Большое спасибо нашей подрядной организации и нашим коллегам-заказчикам, которые оперативно отрабатывали все рабочие моменты», – добавил он.