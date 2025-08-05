В Псковской области продолжается благоустройство общественных объектов по нацпроекту

22:20, 05 августа 2025, ПАИ

В Псковской области продолжается благоустройство общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Например, в Новоржевском округе комиссия провела приёмку второй очереди благоустройства Екатерининской площади в центре города. Представители администрации округа, подрядной организации и управления капитального строительства Псковской области положительно оценили результат масштабных работ.

«Долгая подготовка проекта и согласование работ, соблюдение условий, ранее предъявляемых к территории скульптором, автором памятника Владимиром Эмильевичем Горевым, долгие старания подрядчика дали замечательный результат», – отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

Также в Кунье завершено строительство новой детской площадки возле домов № 85 и 87 на улице Дзержинского.

Объекты стали победителями рейтингового голосования в 2024 году.

Напомним, в текущем году планируется преобразить 35 общественных пространств и пять дворовых территорий. В рейтинговом голосовании этого года приняли участие 89 тысяч жителей Псковской области, которые выбрали ещё 30 территорий для последующего благоустройства.