Финал областного чемпионата по чтению вслух начался в проектном офисе #Команды2018

12:24, 16 февраля 2019, ПАИ

В проектном офисе #Команды2018 стартовал областной финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие организует Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден». Ранее отборочные туры прошли в Печорском, Псковском, Порховском, Невельском, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском и других районах области.

Победитель регионального этапа примет участие в финале конкурса, который пройдет в Москве, где встретятся лучшие чтецы со всей России. В судействе чемпионата принимают участие известные журналисты, литературные деятели, артисты, преподаватели.

Напомним, крупнейший в стране Всероссийский чемпионат юных чтецов «Страница 19» проводится в сотрудничестве со школой-студией МХАТ и филологическим факультетом МГУ. В рамках чемпионата мастерство чтеца продемонстрирует около 50 тысяч учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет включительно из 41 российского региона.

Согласно правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Члены жюри оценивают технику и артистизм чтения. Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.