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Общество

Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО

«На VI форуме социально ориентированных НКО мы ждем коллег из нашей сферы, с которыми мы сможем поделиться каким-то опытом, информацией о деятельности», - заявил председатель Совета общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Константин Белов считает необходимым проведение подобных форумов. «Очень приветствуем», - заключил он.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития Определился состав оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты» Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов Владимир Прокудин: На форуме социально ориентированных НКО мы сможем заявить о своих проблемах Актуальную информацию относительно выживания НКО рассчитывает получить Виктор Лысюк на профильном форуме в Пскове Ольга Родина рассчитывает, что форум НКО будет более практикo-ориентированным Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно «Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова
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Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО

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