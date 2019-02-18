Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО

12:59, 18 февраля 2019, ПАИ

«На VI форуме социально ориентированных НКО мы ждем коллег из нашей сферы, с которыми мы сможем поделиться каким-то опытом, информацией о деятельности», - заявил председатель Совета общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Константин Белов считает необходимым проведение подобных форумов. «Очень приветствуем», - заключил он.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.