«Один день в N-ском районе»: Порховская Ганза

14:19, 21 февраля 2019, ПАИ

Четыре месяца осталось до 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Псковичи пока не определились, воспринимать этот праздник как местную Олимпиаду или всё же как большую ярмарку. В любом случае Ганза - замечательный повод познакомить гостей из Европы с российской культурой. И этой возможностью намерены воспользоваться не только в Пскове, но и в Порхове, который в 2016 году доказал свою причастность к международной торговой организации образца XIV века.

Музейное ожерелье

В маленьком городке в 80 километрах от Пскова с нетерпением ждут гостей и готовы рассказать и показать им всё самое интересное. Это очень нетипично, но даже в зимнюю оттепель, когда повсюду вода и слякоть, Порхов выглядит очень уютным. В конце июня здесь и вовсе будет райский зелёный уголок, куда можно сбежать, если псковская Ганза покажется чересчур шумной.

До революции Порхов и округа считались дачным местом петербургского дворянства. Аристократия с охотой строила здесь свои летние резиденции. Революция и война уничтожили привычный уклад и старинные фасады Порховского уезда. Сам Порхов был разрушен на 90%. На память о том времени остались разве что картины местного художника Валентина Кинкульского, обновлённая усадьба князя Гагарина в Холомках и разорённое Волышово, принадлежавшее Строгановым.

Гости Порхова должны приготовиться, их совершенно точно накроет лавиной восторга и впечатлений от всего того, что они здесь увидят. Это и единственный в России музей Ганзы, созданный активистом-подвижником Мартином Нармонтасом, удивительный Дом ремёсел, под крышей которого размещается также Музей крестьянского быта, Дом культуры с потрясающим русским народным хором и вишенка на торте — Порховская крепость XIV века на живописном берегу речки Шелонь. На территории крепости размещаются сразу три музея: Музей почты, Музей истории Порховского края и Музей Бориса Калачёва [в годы войны — руководитель местной подпольной организации]. А в здании порховского кинотеатра (кстати, действующего) работает экспозиция дворянского быта с подлинной мебелью и вещами из усадьбы графа Строганова и выставка, посвящённая советской эпохе, - настоящая диковина для европейцев и повод для ностальгии у наших туристов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Льняное царство и «порховские бананы»

В Доме ремёсел, который с 1998 года действует благодаря энтузиазму местных мастериц, гостей готовы научить ткачеству на старинном станке, плетению из бересты, лозы и трав. Искусство травоплетения возродили именно в Порхове, поэтому, если где-то в области придётся увидеть нечто подобное, знайте, что корни этой красоты – точно из этих мест. Вещицы из природных материалов, сделанные собственными руками, – отличная альтернатива покупным шкатулкам, корзинкам, коробам из «Икеи» и модным сейчас экоигрушкам. Все мастер-классы проходят в специальных мастерских и длятся в среднем около часа, после этого вы – практически готовый специалист. Ничего сложного, зато как увлекательно! Если возиться с травами и лозой – не ваш вариант, то можно побывать на мастер-шоу, где рукодельница сотворит красоту на ваших глазах. Заказать можно всё, что пожелается: берестяные колокольцы, вазочки и туески, соломенного лешего, Ивана-царевича и даже змея-горыныча чуть не в натуральную величину.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































С ремёслами справились? Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по экспозиции предметов народного быта. Далеко ходить не надо, она располагается в соседнем крыле здания. Здесь вам покажут уникальный в своём роде гладильный станок XIX века. Его сконструировали специально для госпиталя, возведённого по указанию графа Строганова. Одновременно на станке можно было гладить до двадцати простыней. За подробностями о принципе работы этой диковины езжайте в Порхов. Специально для этого (не только, конечно) американские родственники Строгановых преодолели Атлантический океан, по сравнению с этим путь из Пскова, Новгорода, Москвы или Петербурга – ерунда.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Большая часть экспозиции состоит из инструментов для обработки льна, которым всегда славился Порховский район и вся Псковская область. Не зря же Ленин пафосно окрестил губернию «империей льна».

Если до этого про лён вы знали только то, что он существует, то после визита сюда вам откроется новый дивный мир: льномялка, драчка, чёска, трепало, мотовило, сновальня. Нет, это не местные ругательства, а непривычные современному уху названия инструментов для обработки льняного волокна. 99% экспонатов подлинные. Их собирали по близлежащим деревням, что-то люди приносили и до сих пор приносят сами. Здесь же вам расскажут, из чего состоит домашний ткацкий станок, зачем для работы на нём необходима хорошая память и математические познания, почему одежду берегли, как зеницу ока, и из-за чего узорчатое полотенце считалось дорогим подарком.

В помещении по соседству воссоздан интерьер горницы зажиточного крестьянина и домишки простого сельского жителя – с русской печкой, волшебной детской люлькой, исполняющей женские мечты о долгожданном малыше, всевозможными утюжками, маслобойками, посудой и множеством мелочей, из которых складывался быт. Узнать о повседневности русской деревни любопытно вне зависимости от подданства и национальности. Соотечественники после экскурсии, возможно, избавятся от стереотипов относительно необразованности и глупости простого крестьянина. Для иностранцев, подозреваю, визит в русскую глубинку будет сродни выходу в открытый космос – столько там всего интересного и неизвестного.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











В Доме ремёсел работает необычное учебное заведение – Средневековая школа грамоты имени мальчика Онфима. Пожалуй, единственная школа, в которой дети визжат от восторга. На здешних мастер-классах учат письму на бересте и восковых дощечках, дают почувствовать себя Пушкиным, в схватке с музой закусившим гусиное перо, и разрешают поставить чернильную кляксу железным пёрышком из чьего-то советского детства. После обучения грамоте прилежные школьники получают особый сертификат. Бумага для слабаков? Тогда берите камень, тушь и рисуйте «сам-себе-сувенир». Камень, между прочим, непростой, а тот самый из которого строилась древняя Порховская крепость. О крепости и её тайнах немного позже.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Но прежде экскурсий и мастер-классов дорогих гостей в порховском Доме ремёсел встречают скобари-забавнички с трещоткам, бубнами, ложками и гармонью. Народные костюмы с яркими лентами, громкие частушки, весёлые пляски — хочешь-не хочешь, а настроение после встречи с коллективом «Забава» улучшается само по себе.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Впрочем, соловья баснями не кормят, туристов это тоже касается. По предварительному заказу в чайной горнице для приезжих ганзейцев развернут скатерь-самобранку с вкуснейшей гороховой кашей с мясом, хрустящей капустой, пирогами всех сортов и чаем из лесных трав и яблок из сада неподалёку. «Наша фирменная гороховая каша — это же чистый белок, натурпродукт без химии и ГМО. В условиях санкций — стратегический продукт: в случае чего и наедимся, и отобъёмся», - заверил глава Порховского района Виктор Степанов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Фирменными угощениями можно полакомиться на месте, а можно в качестве гастрономического сувенира увезти с собой свежий хлеб из Порховского РайПО, сыры от маслосырзавода «Порховский», терпкий иван-чай, полезную минеральную воду «Хиловская» и, конечно, ни с чем не сравнимые вяленые огурцы и цукаты из моркови от фермера Ильи Иванова из деревни Старые Буриги. В Порхове их, любя, называют «местными бананами». Эти деликатесы тают на языке! Мой совет - берите сразу несколько упаковок, одной точно будет мало.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











А в субботу, 29 июня, аккурат посреди псковских Ганзейских дней, в Порхове организуют Хлебный фестиваль и «Ганзейский привал». Весь день с 12:00 до 20:00 городские улицы будут ходить ходуном: гости прибудут со всей Псковской области. Гуляния, игрища и ремесленная ярмарка развернутся на площадке у Дома ремёсел и на территории Порховской крепости. В июне вы обязаны забыть о диете и попробовать местный квас, чай на травах, ягодный морс, кисель, свежий хлеб, сладкие булочки, румяные калачи и рогалики.

Двойная крепость

Крепость в Порхове как будто одна, но на самом деле их две. Всё потому что 1/3 сохранившейся стены относится к так называемому доогнестрельному периоду, когда во время боевых действий не использовались пушки. Здесь бойницы уже, а кладка тоньше. Оставшиеся 2/3 укреплений с утолщёнными до 4 метров стенами и расширенными бойницами относятся к «пушечному» времени. Уникальная «двойная» крепость и белоснежный Никольский собор XV века на её территории охраняются государством как памятники федерального значения. Аккурат за собором виднеется шпиль Никольской башни-колокольни. Во время прогулки туристам объясняют, зачем на шпиле сразу две «короны» и два креста, откуда здесь взялся «коридор смерти», почему время от времени Порховская крепость превращается в остров, и с чем связано появление фруктового сада и роскошных цветников на её территории. По разрешению настоятеля храма гостям разрешат забраться на малюсенькую звонницу и сделать несколько ударов в колокола. Отличная возможность прикоснуться к православной культуре с непривычной для обывателей стороны.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















После прогулки по живописным окрестностям самое время заглянуть в здешние музеи. Они небольшие, поэтому хождения от стенда к стенду не утомят, зато благодаря истории небольшого Порховского края туристы получат представление об истории огромной страны. Для удобства начинать поход лучше с краеведческого музея, затем отправляться в музей Борис Калачёва, а на десерт оставить Музей почты. История развития письма, настоящие ямщицкие армяки, марки, альбомы с советскими открытками, мешок для упаковки писем, необычные конверты — здесь есть на что поглазеть и чему удивиться.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Минута славы в порховском Доме культуры и музей Ганзы

История, крепости и угощения — это, конечно, прекрасно, но душа требует творчества? А пожалуйста! Через реку от крепости располагается Дом культуры (в этом году ему исполнится 50 лет), где каждый желающий сможет стать участником репетиционного процесса одного из 24 творческих коллективов. Можно запросто прийти сюда не на концерт, а в закулисье. Любите петь? Добро пожаловать в хор русской песни. В душе вы артист? Театральная студия уже ждёт. Танцы? Запросто! Не хотите петь и танцевать, а хотите красивые фотографии? И это возможно. Приходите в костюмерную, примеряйте любой понравившийся костюм и позируйте как угодно. Можно снять с друзьями вайн для «Инстаграма», чем вы хуже Ивлеевой. «Раскрутить творческую личность» обещают даже в самых стеснительных и зажатых. А можно ничего не делать, и подпевать и приплясывать, оставаясь в зрительном зале. В ганзейские дни недостатка в выступлениях не будет.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Ганзейский праздник — самое время для посещения уникального в своём роде Музея Ганзы. Ничего подобного нет ни в Пскове, ни в Москве, нигде в России. Открывшаяся в Порхове ганзейская экспозиция поставила город в один ряд с немецким Любеком и норвежским Бергеном, где могут похвастать такими же тематическими музеями.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























Мартин Нармонтас, благодаря которому Порхов в итоге приобщился к Ганзейскому союзу, накопил массу информации и экспонатов, которые в какой-то момент перестали помещаться у него дома и в гараже. Так в здании по соседству с кинотеатром появилась небольшая, но познавательная экспозиция. Чем торговали ганзейские купцы, как и на чём возили, куда сбывали и при чём здесь Порхов — обо всём этом туристам расскажут, покажут и дадут потрогать.

Bad & breakfast

Если вы планируете задержаться в Порхове на несколько дней, то неминуемо возникнет вопрос о завтраках-обедах-ужинах. Самое время обратить внимание на кафе «Верста» в паре километров от города. Здесь гостям предлагают блюда традиционной русской кухни, которые благодаря фантазии поваров получили необычные названия. Например, вместо харчо в «Версте» подают суп «Горыныч». Тройную уху здесь варят из свежей местной рыбы. В составе — щука, судак и налим. Хлеб подают прямиком из русской печки. В ней же запекают картофель, рыбу и жаркое в горшочках.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Иностранные гости придут в восторг от возможности увезти с собой домашние заготовки: квашеную капусту, маринованные огурцы, лечо, кабачковую икру, яблочное повидло и даже берёзовый сок! Чем не русский эксклюзив?

Одновременно в «Версте» готовы накормить 25-30 человек. Средний чек в заведении — 350 рублей, Wi-Fi работает, печка греет. А к лету на втором этаже обещают открыть мини-хостел.

Разместиться также можно в гостинице Parking. Здесь 20 номеров разных категорий. В номерах без изысков, но всё необходимое имеется. В отеле отличная сауна с купелью и большой банкетный зал.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













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«В этом году Порхову исполнится 780 лет. Это единственный город, который основал князь Александр Невский. С недавних пор Порхов является ганзейским городом, младшим братом Пскова, который в этом году принимает Ганзейские дни. Кроме того, мы находимся по пути из ганзейского Великого Новгорода в Псков. Безусловно, в каждом районе и в каждом городе есть своя изюминка, а у нас в Порхове целый батон с изюмом. Удивим всех! Сохраняя доставшееся нам в наследство, каждый год мы стараемся придумать что-то новое, чтобы дать возможность нашим гостям замечательно провести время в старинном купеческом городе. Добро пожаловать в Порхов!» - пригласил «все флаги в гости» глава района Виктор Степанов.