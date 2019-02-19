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Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
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Общество

Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована

«Власти постарались сделать все оптимально, чтобы все граждане, которые едут из Пскова в Новгород или дальше, смогли воспользоваться услугой железнодорожного пригородного сообщения в альтернативу автобусу или личному автомобилю», - заявил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области, член фракции «Единой России», лидер движения «Убитые дороги» и член центрального штаба ОНФ Александр Васильев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стало предстоящее открытие регулярного железнодорожного маршрута, связывающего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

По словам Александра Васильева, многие перспективные направления сейчас можно «просчитать», используя современные технологии. «Логично, что в этом увидели экономику, поэтому такой поезд будет ходить», - добавил он. «Жители Пскова и Санкт-Петербурга уже и так оценили качество проезда на «Ласточке», мы видим, что она заполняется чуть ли не на 100% каждый раз. Это как раз говорит о ее востребованности», - отметил депутат Госдумы.

Напомним, железнодорожное сообщение между Псковом, Новгородом и Петрозаводском откроется 22 февраля. На маршруте будет работать скоростной поезд «Ласточка». Запуск нового железнодорожного маршрута был анонсирован 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области, — отметил губернатор Михаил Ведерников. — Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов - участников проекта «Серебряное ожерелье». Глава региона выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами. 

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48. «Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

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