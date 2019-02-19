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Общество

Хелью Маяк: Форум социально ориентированных НКО - возможность получить полезную информацию

«Каждый год мы участвует в этих форумах. Например, в прошлом году нас учили, как писать президентские гранты. Это было и интересно, и полезно. К тому же на форуме есть возможность встретиться,  пообщаться с коллегами из диаспор. Каждая встреча на форуме несёт новую информацию, которая может пригодиться», - прокомментировала предстоящий VI форум социально ориентированных НКО председатель «Этнокультурного общества народа сето» Хелью Маяк.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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