Самого «цифрового» кота выбрали в псковском УФАС
Подведены итоги конкурса на «самого умного, креативного, интеллектуального «Цифрового кота псковского УФАС России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФАС России по Псковской области, 3-е место по количеству голосов занял претендент № 22, кот по кличке Кекс (187 голосов).
2-е место завоевал претендент № 34, кот по кличке Фаррис (241 голос).
А «самым цифровым» котом, по мнению голосующих, стал кот Вениамин (№ 19), набравший 300 голосов.
Всех трех котов и их хозяев ждут призы от псковского УФАС России, торжественное награждение и фотосессия состоятся 22 февраля в 15:00 в Пскове на улице Кузнецкая, 13 (2 этаж).