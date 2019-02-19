Александр Козловский уверен, что работа Михаила Ведерникова на инвестфоруме в Сочи позволит обеспечить развитие Псковщины

13:42, 19 февраля 2019, ПАИ

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречи и переговоры со стратегическими партнерами и подписал ряд очень важных соглашений, реализация которых в будущем позволит обеспечить развитие экономического и туристического потенциала Псковщины», – прокомментировал Псковскому агентству информации депутат Государственной Думы России, член фракции «Единой России» и Генсовета партии Александр Козловский итоги Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Сочинский инвестиционный форум, как известно, является очень эффективной площадкой для применения интеллектуального, управленческого и инвестиционного капитала, – отметил депутат. – Очень важно, что главной целью нынешнего форума стали национальные проекты. Ведь в них сведены показатели всего того, что предстоит сделать в ближайшие шесть лет нашей стране. Это и улучшение жизни людей, и обеспечение стратегического роста и развития страны».

По его мнению, стало традиционным, что на полях Сочинского форума проходит много встреч, подписываются соглашения, которые впоследствии перерастают в плодотворное сотрудничество.

Александр Козловский подчеркнул, что Российской инвестиционный форум задал темп реализации новых проектов. «Одним из них, несомненно, стал запуск нового направления поезда «Ласточка» по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск», – отметил он.

Депутат акцентировал внимание на то, что это очередной этап воплощения в жизнь губернаторской программы по развитию транспортной инфраструктуры региона. «Старт этой программы был дан летом прошлого года открытием движения поездов «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом. А уже осенью было восстановлено и авиасообщение с Москвой», – напомнил Александр Козловский.

«Всецело поддерживаю усилия Михаила Юрьевича Ведерникова в этом важном вопросе. Ведь развитие транспортной инфраструктуры – это и залог экономического роста, и повышение туристической привлекательности региона, и наполнения областного бюджета», – заключил Александр Козловский.

Напомним, железнодорожное сообщение между Псковом, Новгородом и Петрозаводском откроется 22 февраля. На маршруте будет работать скоростной поезд «Ласточка». Запуск нового железнодорожного маршрута был анонсирован 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области, — отметил губернатор Михаил Ведерников. — Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов - участников проекта «Серебряное ожерелье». Глава региона выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами.

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48. «Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.