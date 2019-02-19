О системе начисления платы за ТКО расскажут жителям Новосокольников 21 февраля

22:27, 19 февраля 2019, ПАИ

О системе начисления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами расскажут жителям Новосокольников, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Новосокольнического района.

Встреча с жителями города пройдет 21 февраля с 10:00 до 17:00 по адресу: Новосокольники, улица Базарная, дом 1, 2-ой этаж. Желающие могут предоставить документы, подтверждающие фактическое проживание по тому или иному адресу. Информацию по данному вопросу можно получить по телефонам: 22-4-95, 23-0-35.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.